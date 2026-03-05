Atalanta, Palladino: "Felice del risultato ma è solo il primo tempo. Pasalic? L'ho abbracciato"

Dopo il pareggio in casa della Lazio, il tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino ha parlato al canale ufficiale della società: "Non molla mai. Lo spirito nostro deve essere sempre questo di essere sempre competitivi, lottare fino all'ultimo e sudare la maglia. Siamo molto felici della prestazioni, nel primo tempo abbiamo giocato bene, ci è mancata un po' di finalizzazione negli ultimi metri dove potevamo scegliere meglio. Nel secondo tempo siamo andati sotto due volte e abbiamo rimontato con grande carattere, personalità e consapevolezza. Siamo felici del risultato. Abbiamo fatto il primo tempo, ci aspetta un grande secondo in casa nostra, mi aspetto una grande spinta da parte dei nostri tifosi".

Cosa hai pensato al gol del 2-1?

"Peccato perché abbiamo fatto una leggerezza in difesa però voglio sottolineare che Pasalic ha fatto una grandissima partita. E' un errore, purtroppo, che capita ma l'ho abbracciato a fine partita perché ha fatto una grande prestazione ed è stato davvero un leader in campo. Dispiace per il gol subito ma siamo stati bravi a recuperarlo".

Anche perché è arrivato il gol di Musah?

"Grande Musah, grande ingresso per la seconda volta. Ho bisogno di questi ragazzi che hanno trovato meno spazio in questo periodo perché ci sono da giocare tante partite. Quello di domenica è stato un incidente di percorso e lo abbiamo dimostrato".