Genoa, un'assenza e due dubbi: tutti i nodi da sciogliere di De Rossi in vista della Roma

Tre punti per tornare a sorridere. Il Genoa si prepara alla sfida di domenica prossima contro la Roma. La sconfitta di San Siro ormai è alle spalle e Daniele De Rossi sta preparando la gara contro i giallorossi di Gasperini con l'obiettivo di fare uno scherzetto alla sua ex squadra ma soprattutto per portare a casa tre punti che sarebbero molto importanti sia per il morale che soprattutto per la classifica. La zona retrocessione è molto affollata e un successo potrebbe portare i rossoblù a scavalcare diverse compagini e porre le basi per condurre la barca in porto.

Un'assenza e due dubbi

E, come sempre capita, sono diversi i nodi da sciogliere per il tecnico del Grifone. I dubbi sono almeno un paio. In questi giorni si stanno valutando le condizioni di Brooke Norton-Cuffy e Sebastian Otoa. I due sono ai box con i rispettivi infortuni ed in questo momento il ritorno fra i convocati resta quantomeno in dubbio. Chi invece non sarà della partita è sicuramente Tommaso Baldanzi, alle prese con un risentimento muscolare alla coscia sinistra,

Le soluzioni

Mentre in difesa è sicuro l'utilizzo di Marcandalli, Ostigard e Vasquez, che ben stanno figurando, si aprono i ballottaggi a destra con diverse opzioni: la prima è l'impiego di Ellertsson a destra e la seconda è l'inserimento di Sabelli per dare maggiore copertura. In mezzo invece sono diverse le opzioni con Messias per dare qualità alla manovra, Amorim (che può essere confermato) oppure l'utilizzo dell'islandese nel ruolo che più gli è congeniale.