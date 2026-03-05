Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il punto sulla B: Pescara stoico, Ballardini ko a Venezia. Castori da record: 1500 panchine

Il punto sulla B: Pescara stoico, Ballardini ko a Venezia. Castori da record: 1500 panchineTUTTO mercato WEB
Fabrizio Castori
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Luca Esposito
Oggi alle 08:04Serie B
Luca Esposito

Come spesso capita nel campionato di serie B, il turno infrasettimanale ha riservato qualche risultato a sorpresa. La copertina di giornata è tutta per il Pescara che, pur subendo un pareggio beffardo nel finale, riesce a tener testa egregiamente al Frosinone e strappa un 2-2 forse non utilissimo ai fini della classifica, ma che consente di superare un ciclo di ferro con 4 punti e con la consapevolezza che c’è ancora speranza quantomeno di agganciare i playoff. Primo tempo praticamente perfetto da parte della formazione di Gorgone, con Di Nardo assoluto protagonista proprio come accaduto a Venezia. Nel finale, però, la squadra di Alvini ha mostrato il solito carattere ottenendo il terzo 2-2 consecutivo in rimonta. Le altre big, invece, hanno vinto. Il Palermo ha battuto per 2-1 il Mantova in un Renzo Barbera ancora una volta stracolmo, il Venezia ha rifilato quattro reti all’Avellino sfruttando al massimo la superiorità numerica dettata dall’espulsione di Gennaro Tutino. Stroppa sogna la quarta promozione in A della sua carriera dopo quelle ottenute con Crotone, Monza e Cremonese. Successo rotondo anche del Monza, capace di approfittare al massimo della crisi del Cesena per imporsi 1-3 in quel Manuzzi che sta diventando terra di conquista e che ha intonato cori contro il tecnico Mignani. Se i romagnoli non dovessero vincere la prossima partita sarebbe molto probabile l’esonero dell’allenatore. In zona playoff nessuno ha fatto un importante passo in avanti.

Il Catanzaro, in rimonta e tra le proteste della Carrarese, strappa un 3-3 prezioso che però conferma quanto la compagine di Aquilani debba migliorare in fase difensiva e nella gestione del vantaggio se vorrà davvero sognare il grande salto attraverso gli spareggi. Beffa anche per la Juve Stabia che, contro una brutta Sampdoria, tiene in mano il pallino del gioco per 90 minuti, la sblocca con Correia e poi subisce l’1-1 in zona Cesarini e con i 4500 del Menti che erano già in festa. Nulla cambia rispetto al giudizio iper positivo sul lavoro svolto da mister Abate. Chi sogna di agganciare l’ottava posizione è il Sudtirol di un Castori da record con la sua panchina numero 1500 in carriera. Nel giorno in cui Fumagalli merita gli onori della cronaca per aver interrotto un’azione pericolosa per consentire a Cragno di ricevere le cure dopo un infortunio, i biancorossi dominano a Reggio Emilia e vincono addirittura per 0-4. Un capolavoro tattico frutto anche di una condizione fisica eccellente. Colpaccio dell’Entella, capace di battere per 2-1 un Modena troppo discontinuo, analogo risultato per il Bari che, sfruttando la superiorità numerica scaturita dall’espulsione di Lovato, acuisce le difficoltà di un Empoli che forse ha esonerato troppo frettolosamente Pagliuca visto che con Dionisi le cose non sono certo migliorate. 2-2 tra Padova e Spezia, punto sostanzialmente inutile per i liguri.

Risultati

Padova-Spezia 2-2: 24’ Artistico (S), 39’ Sgarbi (P), 78’ Lasagna (P), 81’ Bonfanti (S)
Cesena-Monza 1-3: 26’ Azzi (M), 33’ Cutrone (M), 78’ Petagna (M), 90’+3’ Frabotta (C)
Virtus Entella-Modena 2-1: 45’ Del Lungo (V), 45’+1’ Tonoli (M), 85’ Karic (V)
Reggiana-SudTirol 0-4: 39’ Kofler, 83’ Pecorino, 86’ Casiraghi, 90’+3’ Merkaj
Venezia-Avellino 4-0: 38’ e 90’+1’ Dagasso, 40’ [aut.] Reale, 44’ Busio
Carrarese-Catanzaro 3-3 4' Melegoni (CAR), 8' [aut.] Illanes (CAR), 39' Cassandro (CAT) 64' Abiuso (CAR), 77' [aut.] Rispoli (CAT), 90'+4 [rig.] Pittarello (CAT)
Bari-Empoli 2-1 42' Rao (B), 45'+1 Shpendi, 72’ Maggiore
Frosinone-Pescara 2-2: 2' e 36' Di Nardo (P), 85' Calò (F), 90'+4 Raimondo (F)
Juve Stabia-Sampdoria 1-1: 89' Correia (J), 90'+4 Di Pardo (S)
Palermo-Mantova 2-1: 2' Ranocchia (P), 38' Pohjanpalo (P), 67' Marras (M)

Classifica

Venezia 60
Monza 60
Frosinone 55
Palermo 54
Catanzaro 46
Modena 43
Juve Stabia 40
Cesena 38
Sudtirol 37
Padova 34
Carrarese 32
Empoli 31
Avellino 30
Sampdoria 30
Reggiana 29
Virtus Entella 28
Bari 28
Mantova 27
Spezia 26
Pescara 22

Articoli correlati
Empoli, Dionisi: "Espulsione un po' severa, ma non voglio attaccarmi agli alibi" Empoli, Dionisi: "Espulsione un po' severa, ma non voglio attaccarmi agli alibi"
Bari, Longo: "Vittoria importantissima, peccato per aver preso quel gol evitabile"... Bari, Longo: "Vittoria importantissima, peccato per aver preso quel gol evitabile"
Serie B, Palermo-Mantova: rosanero a caccia di riscatto Serie B, Palermo-Mantova: rosanero a caccia di riscatto
Altre notizie Serie B
Dorval: "Voglio salvare il Bari, spero di definire presto il mio futuro con il club"... Dorval: "Voglio salvare il Bari, spero di definire presto il mio futuro con il club"
Serie B, la classifica marcatori: inarrestabile Pohjanpalo. È a -1 dai 20 gol stagionali... Serie B, la classifica marcatori: inarrestabile Pohjanpalo. È a -1 dai 20 gol stagionali
Insigne: "Rosso e rigore? Altra ingiustizia subita, meritiamo rispetto. Parlo a nome... Insigne: "Rosso e rigore? Altra ingiustizia subita, meritiamo rispetto. Parlo a nome della società"
Il punto sulla B: Pescara stoico, Ballardini ko a Venezia. Castori da record: 1500... Il punto sulla B: Pescara stoico, Ballardini ko a Venezia. Castori da record: 1500 panchine
Frosinone, Alvini: “ È stata una partita complicatissima, spezzettata, in cui si... Frosinone, Alvini: “ È stata una partita complicatissima, spezzettata, in cui si sono alternate varie partite”
Sampdoria, Mancini: "Non una buona prestazione, il nostro pensiero va a Gregucci"... Sampdoria, Mancini: "Non una buona prestazione, il nostro pensiero va a Gregucci"
Rocchi pesantemente contestato in tribuna a Carrara. Il club apuano: "Contrari a... Rocchi pesantemente contestato in tribuna a Carrara. Il club apuano: "Contrari a episodi ineducati"
Samp, Mancini: "Il punto con la Juve Stabia ci sarà sicuramente utile a fine stagione"... Samp, Mancini: "Il punto con la Juve Stabia ci sarà sicuramente utile a fine stagione"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto I tifosi si "sostituiscono" agli arbitri contro le simulazioni. Fischi pesanti per Bastoni, la FIGC rifletta. Roma-Malen: il futuro è certo. 25 milioni e il confronto impietoso con Openda e Lucca
Le più lette
1 I tifosi si "sostituiscono" agli arbitri contro le simulazioni. Fischi pesanti per Bastoni, la FIGC rifletta. Roma-Malen: il futuro è certo. 25 milioni e il confronto impietoso con Openda e Lucca
2 Frecciata di Sarri a Lotito: "Maldini esterno? L'allenatore sono io e decido io dove gioca"
3 Bucchioni: "Alla Juve non basta solo Tonali. Allegri-Real? Non so se voglia andarci"
4 Lazio, Dia segna dopo 6 mesi. Sarri: "Dispiace per questa brutta stagione, ma lo apprezzo"
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 marzo
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, Pavlovic: "Il derby fa storia a sé, speriamo di vincerlo. Scudetto? Nulla è ancora finito"
Immagine top news n.1 Spettacolo e gol in un Olimpico deserto: 2-2 tra Lazio e Atalanta. E Sarri risponde a Lotito
Immagine top news n.2 Il rinnovo e ora il ritorno in campo: Juventus pronta a ritrovare Vlahovic. Si rivede anche Milik
Immagine top news n.3 Caos dopo Carrarese-Catanzaro, Rocchi pesantemente contestato in tribuna e costretto a uscire scortato
Immagine top news n.4 Ricci verso Milan-Inter: "Scudetto? Un sogno, l'obiettivo è la Champions e siamo a buon punto"
Immagine top news n.5 Italia, Tonali verso i playoff: "C'è pressione, ma è il bello del calcio. Gattuso è uno vero"
Immagine top news n.6 Vlahovic per la prima volta parzialmente in gruppo. Possibile convocazione per Juventus-Pisa
Immagine top news n.7 Roma, Malen è una certezza. Già deciso il riscatto, c'è la percentuale sulla vendita
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Dopo Pioli adesso rischia anche Vanoli: la Fiorentina può davvero cambiare? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché adesso la Juventus e Vlahovic hanno deciso di trattare il rinnovo
Immagine news podcast n.2 Altro che riparazione: il mercato ha indebolito una Lazio in crisi
Immagine news podcast n.3 La solita moda del calcio italiano: adesso ci sarà la fila per Kasper Hogh
Immagine news podcast n.4 La delusione che non ti aspetti: Marcus Thuram non ha fatto il salto di qualità
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Martorelli: "De Zerbi merita una big italiana. Juve-Vlahovic si può fare"
Immagine news Altre Notizie n.2 Bucchioni: "Alla Juve non basta solo Tonali. Allegri-Real? Non so se voglia andarci"
Immagine news Altre Notizie n.3 Allegri-Real Madrid, un matrimonio da fare? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Atalanta, la ricetta di Musah: "Cuore, grinta e non mollare. E' ancora tutto da giocare"
Immagine news Serie A n.2 Genoa, un'assenza e due dubbi: tutti i nodi da sciogliere di De Rossi in vista della Roma
Immagine news Serie A n.3 Lazio, Cataldi: "Andremo a Bergamo e cercheremo di prenderci questa finale"
Immagine news Serie A n.4 Bernasconi, il "Nastro Azzurro" dell'Atalanta sulla sinistra. Dal vivaio alla titolarità
Immagine news Serie A n.5 Milan, Pavlovic: "Il derby fa storia a sé, speriamo di vincerlo. Scudetto? Nulla è ancora finito"
Immagine news Serie A n.6 Ramon del Como fa gola in Premier ma è un altro 'caso' Nico Paz: sceglie il Real
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Dorval: "Voglio salvare il Bari, spero di definire presto il mio futuro con il club"
Immagine news Serie B n.2 Serie B, la classifica marcatori: inarrestabile Pohjanpalo. È a -1 dai 20 gol stagionali
Immagine news Serie B n.3 Insigne: "Rosso e rigore? Altra ingiustizia subita, meritiamo rispetto. Parlo a nome della società"
Immagine news Serie B n.4 Il punto sulla B: Pescara stoico, Ballardini ko a Venezia. Castori da record: 1500 panchine
Immagine news Serie B n.5 Frosinone, Alvini: “ È stata una partita complicatissima, spezzettata, in cui si sono alternate varie partite”
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, Mancini: "Non una buona prestazione, il nostro pensiero va a Gregucci"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 30ª giornata: in campo stasera il Girone C. Fari sul big match Benevento-Catania
Immagine news Serie C n.2 Juventus Next Gen, Brambilla festeggia: "Raggiunti i 42 punti e confermata la Serie C"
Immagine news Serie C n.3 Il gol di Corazza può valere una stagione. Intanto l'Ascoli si gode il secondo posto in classifica
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 30ª giornata: l'Ascoli batte la Samb 0-1 e vola al secondo posto della classifica
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 30ª giornata: i risultati delle gare delle 20. Crolla la capolista, pari Ravenna: la classifica
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 30ª giornata: Samb e Ascoli chiudono il primo tempo sul risultato di 0-0
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Lazio Atalanta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Atalanta, i biancocelesti possono svoltare la stagione
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Como Inter
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Mondiali donne; l'Italia è già proiettate sul match di sabato contro la Danimarca
Immagine news Calcio femminile n.2 Gran Galà del Calcio Woman Adicosp. Da Bavagnoli a Canzi, ecco l'elenco dei premiati
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia-Svezia, amicizia oltre la rivalità sportiva: evento all'Ambasciata per assistere alla gara
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia, Caruso: "Forse ci è mancata un po' di lucidità. Con la Danimarca servono i 3 punti"
Immagine news Calcio femminile n.5 Non solo l'Italia ko, i risultati delle qualificazioni Mondiali: goleade per Germania e Inghilterra
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia, Soncin: "Rammarico per il risultato. Ma guardiamo avanti con grandissima fiducia"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”