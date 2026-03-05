Il punto sulla B: Pescara stoico, Ballardini ko a Venezia. Castori da record: 1500 panchine

Come spesso capita nel campionato di serie B, il turno infrasettimanale ha riservato qualche risultato a sorpresa. La copertina di giornata è tutta per il Pescara che, pur subendo un pareggio beffardo nel finale, riesce a tener testa egregiamente al Frosinone e strappa un 2-2 forse non utilissimo ai fini della classifica, ma che consente di superare un ciclo di ferro con 4 punti e con la consapevolezza che c’è ancora speranza quantomeno di agganciare i playoff. Primo tempo praticamente perfetto da parte della formazione di Gorgone, con Di Nardo assoluto protagonista proprio come accaduto a Venezia. Nel finale, però, la squadra di Alvini ha mostrato il solito carattere ottenendo il terzo 2-2 consecutivo in rimonta. Le altre big, invece, hanno vinto. Il Palermo ha battuto per 2-1 il Mantova in un Renzo Barbera ancora una volta stracolmo, il Venezia ha rifilato quattro reti all’Avellino sfruttando al massimo la superiorità numerica dettata dall’espulsione di Gennaro Tutino. Stroppa sogna la quarta promozione in A della sua carriera dopo quelle ottenute con Crotone, Monza e Cremonese. Successo rotondo anche del Monza, capace di approfittare al massimo della crisi del Cesena per imporsi 1-3 in quel Manuzzi che sta diventando terra di conquista e che ha intonato cori contro il tecnico Mignani. Se i romagnoli non dovessero vincere la prossima partita sarebbe molto probabile l’esonero dell’allenatore. In zona playoff nessuno ha fatto un importante passo in avanti.

Il Catanzaro, in rimonta e tra le proteste della Carrarese, strappa un 3-3 prezioso che però conferma quanto la compagine di Aquilani debba migliorare in fase difensiva e nella gestione del vantaggio se vorrà davvero sognare il grande salto attraverso gli spareggi. Beffa anche per la Juve Stabia che, contro una brutta Sampdoria, tiene in mano il pallino del gioco per 90 minuti, la sblocca con Correia e poi subisce l’1-1 in zona Cesarini e con i 4500 del Menti che erano già in festa. Nulla cambia rispetto al giudizio iper positivo sul lavoro svolto da mister Abate. Chi sogna di agganciare l’ottava posizione è il Sudtirol di un Castori da record con la sua panchina numero 1500 in carriera. Nel giorno in cui Fumagalli merita gli onori della cronaca per aver interrotto un’azione pericolosa per consentire a Cragno di ricevere le cure dopo un infortunio, i biancorossi dominano a Reggio Emilia e vincono addirittura per 0-4. Un capolavoro tattico frutto anche di una condizione fisica eccellente. Colpaccio dell’Entella, capace di battere per 2-1 un Modena troppo discontinuo, analogo risultato per il Bari che, sfruttando la superiorità numerica scaturita dall’espulsione di Lovato, acuisce le difficoltà di un Empoli che forse ha esonerato troppo frettolosamente Pagliuca visto che con Dionisi le cose non sono certo migliorate. 2-2 tra Padova e Spezia, punto sostanzialmente inutile per i liguri.

Risultati

Padova-Spezia 2-2: 24’ Artistico (S), 39’ Sgarbi (P), 78’ Lasagna (P), 81’ Bonfanti (S)

Cesena-Monza 1-3: 26’ Azzi (M), 33’ Cutrone (M), 78’ Petagna (M), 90’+3’ Frabotta (C)

Virtus Entella-Modena 2-1: 45’ Del Lungo (V), 45’+1’ Tonoli (M), 85’ Karic (V)

Reggiana-SudTirol 0-4: 39’ Kofler, 83’ Pecorino, 86’ Casiraghi, 90’+3’ Merkaj

Venezia-Avellino 4-0: 38’ e 90’+1’ Dagasso, 40’ [aut.] Reale, 44’ Busio

Carrarese-Catanzaro 3-3 4' Melegoni (CAR), 8' [aut.] Illanes (CAR), 39' Cassandro (CAT) 64' Abiuso (CAR), 77' [aut.] Rispoli (CAT), 90'+4 [rig.] Pittarello (CAT)

Bari-Empoli 2-1 42' Rao (B), 45'+1 Shpendi, 72’ Maggiore

Frosinone-Pescara 2-2: 2' e 36' Di Nardo (P), 85' Calò (F), 90'+4 Raimondo (F)

Juve Stabia-Sampdoria 1-1: 89' Correia (J), 90'+4 Di Pardo (S)

Palermo-Mantova 2-1: 2' Ranocchia (P), 38' Pohjanpalo (P), 67' Marras (M)

Classifica

Venezia 60

Monza 60

Frosinone 55

Palermo 54

Catanzaro 46

Modena 43

Juve Stabia 40

Cesena 38

Sudtirol 37

Padova 34

Carrarese 32

Empoli 31

Avellino 30

Sampdoria 30

Reggiana 29

Virtus Entella 28

Bari 28

Mantova 27

Spezia 26

Pescara 22