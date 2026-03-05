Il punto sulla B: Pescara stoico, Ballardini ko a Venezia. Castori da record: 1500 panchine
Come spesso capita nel campionato di serie B, il turno infrasettimanale ha riservato qualche risultato a sorpresa. La copertina di giornata è tutta per il Pescara che, pur subendo un pareggio beffardo nel finale, riesce a tener testa egregiamente al Frosinone e strappa un 2-2 forse non utilissimo ai fini della classifica, ma che consente di superare un ciclo di ferro con 4 punti e con la consapevolezza che c’è ancora speranza quantomeno di agganciare i playoff. Primo tempo praticamente perfetto da parte della formazione di Gorgone, con Di Nardo assoluto protagonista proprio come accaduto a Venezia. Nel finale, però, la squadra di Alvini ha mostrato il solito carattere ottenendo il terzo 2-2 consecutivo in rimonta. Le altre big, invece, hanno vinto. Il Palermo ha battuto per 2-1 il Mantova in un Renzo Barbera ancora una volta stracolmo, il Venezia ha rifilato quattro reti all’Avellino sfruttando al massimo la superiorità numerica dettata dall’espulsione di Gennaro Tutino. Stroppa sogna la quarta promozione in A della sua carriera dopo quelle ottenute con Crotone, Monza e Cremonese. Successo rotondo anche del Monza, capace di approfittare al massimo della crisi del Cesena per imporsi 1-3 in quel Manuzzi che sta diventando terra di conquista e che ha intonato cori contro il tecnico Mignani. Se i romagnoli non dovessero vincere la prossima partita sarebbe molto probabile l’esonero dell’allenatore. In zona playoff nessuno ha fatto un importante passo in avanti.
Il Catanzaro, in rimonta e tra le proteste della Carrarese, strappa un 3-3 prezioso che però conferma quanto la compagine di Aquilani debba migliorare in fase difensiva e nella gestione del vantaggio se vorrà davvero sognare il grande salto attraverso gli spareggi. Beffa anche per la Juve Stabia che, contro una brutta Sampdoria, tiene in mano il pallino del gioco per 90 minuti, la sblocca con Correia e poi subisce l’1-1 in zona Cesarini e con i 4500 del Menti che erano già in festa. Nulla cambia rispetto al giudizio iper positivo sul lavoro svolto da mister Abate. Chi sogna di agganciare l’ottava posizione è il Sudtirol di un Castori da record con la sua panchina numero 1500 in carriera. Nel giorno in cui Fumagalli merita gli onori della cronaca per aver interrotto un’azione pericolosa per consentire a Cragno di ricevere le cure dopo un infortunio, i biancorossi dominano a Reggio Emilia e vincono addirittura per 0-4. Un capolavoro tattico frutto anche di una condizione fisica eccellente. Colpaccio dell’Entella, capace di battere per 2-1 un Modena troppo discontinuo, analogo risultato per il Bari che, sfruttando la superiorità numerica scaturita dall’espulsione di Lovato, acuisce le difficoltà di un Empoli che forse ha esonerato troppo frettolosamente Pagliuca visto che con Dionisi le cose non sono certo migliorate. 2-2 tra Padova e Spezia, punto sostanzialmente inutile per i liguri.
Risultati
Padova-Spezia 2-2: 24’ Artistico (S), 39’ Sgarbi (P), 78’ Lasagna (P), 81’ Bonfanti (S)
Cesena-Monza 1-3: 26’ Azzi (M), 33’ Cutrone (M), 78’ Petagna (M), 90’+3’ Frabotta (C)
Virtus Entella-Modena 2-1: 45’ Del Lungo (V), 45’+1’ Tonoli (M), 85’ Karic (V)
Reggiana-SudTirol 0-4: 39’ Kofler, 83’ Pecorino, 86’ Casiraghi, 90’+3’ Merkaj
Venezia-Avellino 4-0: 38’ e 90’+1’ Dagasso, 40’ [aut.] Reale, 44’ Busio
Carrarese-Catanzaro 3-3 4' Melegoni (CAR), 8' [aut.] Illanes (CAR), 39' Cassandro (CAT) 64' Abiuso (CAR), 77' [aut.] Rispoli (CAT), 90'+4 [rig.] Pittarello (CAT)
Bari-Empoli 2-1 42' Rao (B), 45'+1 Shpendi, 72’ Maggiore
Frosinone-Pescara 2-2: 2' e 36' Di Nardo (P), 85' Calò (F), 90'+4 Raimondo (F)
Juve Stabia-Sampdoria 1-1: 89' Correia (J), 90'+4 Di Pardo (S)
Palermo-Mantova 2-1: 2' Ranocchia (P), 38' Pohjanpalo (P), 67' Marras (M)
Classifica
Venezia 60
Monza 60
Frosinone 55
Palermo 54
Catanzaro 46
Modena 43
Juve Stabia 40
Cesena 38
Sudtirol 37
Padova 34
Carrarese 32
Empoli 31
Avellino 30
Sampdoria 30
Reggiana 29
Virtus Entella 28
Bari 28
Mantova 27
Spezia 26
Pescara 22
