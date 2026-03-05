Mondiali donne; l'Italia è già proiettate sul match di sabato contro la Danimarca

Si giocherà a Vicenza, diretta su Rai 2 alle 18.15

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Non sarà la sconfitta con la Svezia nell'esordio delle qualificazioni mondiali a spegnere l'entusiasmo della Nazionale Femminile e la voglia di azzurro di tifosi e appassionati, pronti a trascinare la squadra di Andrea Soncin in un nuovo fondamentale appuntamento per il percorso che conduce alla prossima edizione della Coppa del Mondo. Le Azzurre, tornate nella notte a Coverciano per iniziare a preparare la gara di sabato (ore 18.15, Rai 2) con la Danimarca, passeranno dal calore ricevuto a Reggio Calabria alla spinta di Vicenza.

"È stata una festa dello sport", ha dichiarato il Ct dopo l'1-0 subito con le scandinave allo stadio 'Granillo': risultato a parte, la sua Italia ha infatti scaldato i cuori dei 6mila spettatori presenti sugli spalti, conquistati dalla passione messa in campo dalle calciatrici e anche dall'esibizione a metà tempo di Baby K. L'artista ha fatto ballare il pubblico sulle note dei suoi più grandi successi (come 'Roma-Bangkok', uno dei tre singoli italiani ad avere ottenuto un disco di diamante dalla FIMI), che hanno alzato la temperatura nella fredda serata calabrese.

Al 'Menti' toccherà invece a Sarah Toscano. La cantante, di Vigevano come Soncin, proporrà alcuni brani del suo primo album 'Met Gala' in una cornice d'eccezione: per la sfida con la Danimarca sono stati già emessi quasi 4mila tagliandi, un dato destinato a crescere significativamente nei tre giorni che mancano al calcio d'inizio. (ANSA).