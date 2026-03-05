Roma, Gasp guida il rush finale: la sua Atalanta da marzo in poi viaggiava a una media da scudetto

Inizia ufficialmente il rush finale. La stagione entra nel suo momento più caldo, dove ogni punto può fare la differenza. La Roma ha davanti a sé 11 finali: dal Genoa all’Hellas Verona, tutto in due mesi e mezzo, con l’obiettivo di tornare in Champions League dopo sette anni.

Per la volata decisiva, i giallorossi sono in ottime mani. Gian Piero Gasperini ha spesso dimostrato di saper cambiare passo proprio negli ultimi metri della stagione. I numeri raccolti da marzo in poi nei suoi anni all’Atalanta sono impressionanti. Tra le stagioni più brillanti, si può notare un’andatura da scudetto: nella 2018/2019 i nerazzurri chiusero il proprio campionato con 2,38 punti di media in 13 partite; nella 2019/2020 - stagione spezzata dal Covid-19, ma con uno sprint estivo impressionante (8 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta tra luglio e agosto) - la media fu di 2,31; nella 2020/2021 si attestò a 2,29.

Rendimenti positivi anche nel 2016/2017 (1,75), nel 2017/2018 (1,69), nel 2022/2023 (1,64), fino all’1,92 del 2023/2024 e all’1,67 della passata stagione.

L’unico vero finale sotto tono dell’era Gasperini sulla panchina dell’Atalanta fu il 2021/2022, chiuso a un punto di media in 11 partite.

Nella conferenza stampa alla vigilia di Roma-Juventus, il Gasp ha analizzato la possibile quota valida per la Champions: “Di solito è stata 70-72 punti, forse ora anche di più…”. Basandosi su questa stima, il club capitolino avrà bisogno di circa 2 punti medi a partita per raggiungere la soglia. Dieci partite, trenta punti in palio: adesso la Roma ha bisogno del miglior Gasperini.