Serie C, 30ª giornata: in campo stasera il Girone C. Fari sul big match Benevento-Catania

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Claudia Marrone
Oggi alle 08:19Serie C
Claudia Marrone

Una lunga settimana, quella che si sta vivendo, per la Serie C, che questa sera manderà in archivio la 30ª giornata del campionato, che si sta giocando in turno infrasettimanale: al dare il via alle danze, martedì, il Girone A, mentre ieri è stata la volta del Girone B. Gare interessanti quelle trascorse, ma anche il Girone C questa sera preannuncia scintille, considerando che si giocherà lo scontro al vertice tra la capolista Benevento e il Catania secondo: una gara che sicuramente potrebbe essere uno spartiacque della stagione.

E occhi anche sulla Salernitana, che non ha la certezza matematica del terzo posto: la partita contro la Casertana presenta più rischi del previsto.

Di seguito, il punto della situazione:

SERIE C - 30ª GIORNATA
GIRONE C
Giovedì 5 marzo
Ore 18:00 - Casarano-Siracusa
Ore 18:00 - Giugliano-Monopoli
Ore 18:00 - Latina-Sorrento
Ore 18:00 - Picerno-Atalanta U23
Ore 20:30 - Team Altamura-Foggia
Ore 20:30 - Audace Cerignola-Trapani
Ore 20:30 - Benevento-Catania
Ore 20:30 - Casertana-Salernitana
Ore 20:30 - Crotone-Cavese
Ore 20:30 - Potenza-Cosenza

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 67, Catania 60, Salernitana 51, Cosenza 50, Casertana 46, Crotone 45, Monopoli 44, Audace Cerignola 42, Casarano 39, Potenza 37, Team Altamura 37, Atalanta U23 34, Sorrento 33, Cavese 31, Picerno 30, Latina 29, Trapani 28, Giugliano 25, Foggia 22, Siracusa 20

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 6 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE A
Alcione Milano-Giana Erminio 1-1
74’ Invernizzi (A), 90’+7’ Vitale (G)
Lumezzane-Arzignano Valchiampo 0-1
7’ Moretti
Ospitaletto-Pro Patria 0-0
Pergolettese-Pro Vercelli 2-0
60’ Milesi (Pe), 89’ Petrovic (Pe), 90’+6’ Comi (PV)
AlbinoLeffe-Union Brescia 1-0
73’ Sali
Cittadella-Inter U23 1-1
10’ Amerighi (I), 82’ Rabbi (C)
Vicenza-Trento 2-3
32’ [rig.] Capone (T), 34’ e 46’ Pellegrini (T), 54’ Rauti (V), 66’ Stucker (V)
Lecco-Renate 0-3
17’ Delcarro, 52’ [rig.] Cali, 73’ Karlsson
Triestina-Dolomiti Bellunesi 2-3
45’+4’ Toci (D), 55’ Marconi (D), 64’ Jonsson (T), 74’ Vertainen (T), 83’ [rig.] Burrai (D)
Virtus Verona-Novara 0-2
12’ Ledonne, 64’ D’Alessio

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 72, Brescia 56, Renate 51, Trento 51, Lecco 50, Alcione Milano 48, Cittadella 47, Inter U23 42, Lumezzane 40, Novara 39, Giana Erminio 39, Pro Vercelli 38, AlbinoLeffe 37, Ospitaletto 34, Arzignano 34, Pergolettese 32, Dolomiti Bellunesi 32,Virtus Verona 21, Pro Patria 18, Triestina 4

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Gubbio-Carpi 2-1
20' Varone (G), 52' Hraiech (G), 90'+6 Lombardi (C)
Pontedera-Juventus Next Gen 0-1
33' Deme
Vis Pesaro-Bra 2-1
64' Machin (V), 88' Fiordaliso (B), 90'+4 Nicastro (V)
Arezzo-Ternana 1-2
31' Ferrante (T), 45' Cianci (A), 70' Dubickas (T)
Livorno-Perugia 1-2
52' Montevago (P), 81' Bacchin (P), 90'+4 [rig.] Dionisi (L)
Pineto-Forlì 3-2
30' Baggi (P), 57' Schirone (P), 67' Franzolini (F), 82' [rig.] Trombetta (F), 90'+5 Nebuloso (P)
Ravenna-Pianese 0-0
Torres-Guidonia Montecelio 2-1
31' Sorrentino (T), 67' Mastinu (T), 82' [rig.] Esempio (G)
Sambenedettese-Ascoli 0-1
89' Corazza
Riposa: Campobasso

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 63, Ascoli 59*, Ravenna 57*, Ternana 42, Campobasso 42, Juventus Next Gen 42, Pineto 42, Pianese 40*, Gubbio 39, Vis Pesaro 36, Livorno 35*, Forlì 33, Guidonia Montecelio 32, Carpi 32, Torres 28*, Perugia 27, Bra 26*, Sambenedettese 25*, Pontedera 18

N.B. - * una gara in più
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

