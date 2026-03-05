Lazio, Cataldi: "Andremo a Bergamo e cercheremo di prenderci questa finale"

Un pareggio beffardo per la Lazio. La squadra di Maurizio Sarri ieri sera è stata bloccata sul 2-2 dall'Atalanta fra le mura amiche nell'andata della semifinale di Coppa Italia. Al termine del match dell'Olimpico, il centrocampista Danilo Cataldi ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: "Abbiamo fatto una buona partita - riporta Lalaziosiamonoi.it - peccato subire i due gol a distanza di pochi minuti dai nostri, dobbiamo gestire meglio queste situazioni.

Ho visto una Lazio viva, non come a Torino, una Lazio combattiva che ha provato a vincere. Analizzeremo gli errori, dobbiamo ripartire da questo. Spinta dei tifosi? Mi ha fatto un bell'effetto, chiaro che averli all'interno dello stadio è diverso, clima anomalo però dobbiamo accettarlo. Noi proviamo a dare tutto, sono contento, si è vista un'altra Lazio.

Andremo a Bergamo e cercheremo di prenderci questa finale. Dobbiamo prendere le cose positive e portarle anche in campionato, da lunedì dobbiamo essere questi, poi i risultati possono variare ma la Lazio deve essere questa".