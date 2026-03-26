Il Barcellona in pressing per Bastoni: l'Inter fissa il prezzo, con 80 milioni si può trattare

Alessandro Bastoni sta ritrovando piano piano il campo. Il difensore dell’Inter si è allenato ad Appiano e pregusta il ritorno sul terreno di gioco dopo l’infortunio. Giocatore molto importante per Cristian Chivu è stato impiegato nel corso della sua esperienza a Milano in 293 occasioni fra le varie competizioni arrivando anche a segnare in otto occasioni e sfornando ben 30 assist, un dato importante per il giocatore. Quest’anno i gettoni collezionati invece sono 35 con due reti e sei assist.

Il Barcellona sulle tracce del difensore

Numeri che sono importanti specialmente per un difensore la cui specialità è di sbarrare la strada agli avversari. Numeri che portano sul numero 95 nerazzurro l’interesse di tanti club. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ci potrebbero essere delle sirene che arrivano dalla Spagna in particolare da Barcellona con i blaugrana che sarebbero pronti ad alzare il pressing.

Prezzo fissato dall'Inter

L’agente del difensore è stato avvistato nella sede del club e la sensazione è che a certe cifra l’Inter potrebbe anche discuterne la cessione. Il prezzo fissato è sugli 80 milioni di euro con il ragazzo che nel 2028 andrà in scadenza di contratto. L'appuntamento adesso è rimandato a giugno con la situazione che andrà monitorata per valutarne eventuali sviluppi.