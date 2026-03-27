Cagliari al lavoro senza i cinque nazionali: Belotti ha svolto un lavoro parziale con il gruppo

Nuovo allenamento al CRAI Sport Center per il Cagliari di mister Pisacane, nella settimana di sosta del campionato: senza i calciatori impegnanti con le Nazionali – Caprile, Palestra, Kilicsoy, Obert e Sulemana – la squadra ha svolto una prima parte in palestra, con delle esercitazioni dedicate allo sviluppo della forza. In campo: tecnica, duelli per andare alla conclusione a rete, una serie di partitelle giocate su campo ridotto.

Come riportano i canali ufficiali del club sardo, Andrea Belotti ha svolto un lavoro parziale con il gruppo, mentre Gennaro Borrelli e Joseph Liteta hanno sostenuto un lavoro personalizzato.

La ripresa degli allenamenti è fissata per lunedì 30 marzo, al pomeriggio, quando inizierà la settimana che porterà il Cagliari alla gara di Reggio Emilia contro il Sassuolo, anticipo della 31ª giornata di Serie A, in programma sabato 4 aprile.