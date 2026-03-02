Marotta: "L'Inter è memoria e futuro insieme. Il 9 marzo 1908 è nata una promessa"

Gianfelice Facchetti, figlio dell'ex bandiera dell'Inter Giacinto, scomparso nel 2006, è stato protagonista del racconto teatrale con cui il club nerazzurro ha voluto celebrare il 118° anniversario della fondazione della società. "Aperti al mondo. Dal 1908", questo era il titolo e il tema principale della serata.

Il presidente Giuseppe Marotta ha ovviamente partecipato all'evento e ha parlato dal palco, come si legge sul sito ufficiale dell'Inter: "Sapete cosa è successo il 9 marzo del 1908? È nata una promessa. La promessa di essere davvero Internazionale. Aperti. Coraggiosi. Capaci di guardare oltre il confine del campanile, oltre la paura del diverso, oltre la diffidenza verso chi viene da lontano. L’Inter non ha mai chiesto da dove vieni. Ha sempre chiesto solo una cosa: quanto ci tieni a far parte di questo club. Quel filo non è fatto di trofei. È fatto di grande carattere e forte temperamento. Perché voi non siete il futuro dell’Inter. Voi siete già l’Inter”.

Marotta si è concentrato maggiormente anche sulla serata: "Gianfelice Facchetti ha costruito un monologo straordinario. Ha dato voce a suo padre, a una storia, a un’idea. Perché quella storia parla di qualcosa che va oltre il calcio. Lo sport — il calcio in modo particolare — è uno degli strumenti più concreti e immediati che abbiamo per essere davvero inclusivi. L’Inter è memoria e futuro insieme. E noi dobbiamo essere bravi — oltre che sul campo — a portare questi valori sul territorio, ogni giorno, con progetti concreti".