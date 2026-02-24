Zazzaroni: "Ma quale Marotta League... Ha perso due scudetti negli ultimi tre anni!"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, parla della presunta “Marotta League”, teoria secondo cui Giuseppe Marotta avrebbe un’influenza dominante sul calcio italiano: "Se davvero esistesse la Marotta League, i colpevoli sarebbero gli altri dirigenti. Possibile che tutti gli altri lasciano fare ad un dirigente esperto da 40 anni quello che gli pare? Marotta fa il suo lavor: rapporti, relazioni, non influenza certo gli arbitri, lui lavora benissimo per i suoi interessi", ha detto al podcast Numer1. "Lo facciano anche gli altri, creino le loro relazioni".

E ancora: "Io ne ho le palle piene di sta Marotta League: questo tarlo c'è sempre in Italia, che c'è sempre un potente al comando, è una insinuazione che non va fatta. O gli altri non sanno lavorare e lasciano libertà di azione a lui, o basta: io farei un salto di qualità. Sono stanco di ricevere messaggi: tra dieci anni non succederà nulla e non scopriremo nulla. Rispondo coi dati: Marotta non dev'essere così potente, ha perso due scudetti degli ultimi tre e due finali. Evidentemente all'estero non funziona".