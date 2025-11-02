Il Bologna chiude i giochi a Parma nel recupero: primo gol in Serie A per Miranda
Al 92' il Bologna si prende definitivamente il derby emiliano. Sul campo del Parma arriva la prima rete in Serie A di Juan Miranda, che da posizione defilata tira una fucilata che Suzuki non riesce a respingere: è 3-1 al Tardini.
