Il Bologna la riapre al 58': gol di Dallinga su spizzata di Odgaard, è 2-1 per il Celtic
Il Bologna riapre la partita grazie a Thijs Dallinga, bravissimo a sfruttare alla perfezione la spizzata di Odgaard su un cross da destra e mettere alle spalle di Schmeichel con un colpo di testa. Celtic sempre avanti 2-1 al 58'.
Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
