Brann-Bologna 0-1, doppio cambio immediato per Italiano: dentro Dallinga e Orsolini
TUTTO mercato WEB
Doppio cambio immediato per il Bologna di mister Italiano, che manda in campo Thijs Dallinga e Riccardo Orsolini all'inizio della ripresa della gara di Europa League col Brann. Escono Castro, che aveva preso una gomitata sulla tempia nel primo tempo, e Bernardeschi. Intanto la squadra rossoblù resta in vantaggio per 1-0.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
Le più lette
3 Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Spezia, Stillitano: "Donadoni non ha portato la svolta sperata, ma la responsabilità non è solo sua"
Serie C
Pronostici
Calcio femminile