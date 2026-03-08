Bologna-Parma, da 0-0 a 1-1 in quattro minuti: Frese risponde al 1° gol in Serie A di Rowe
Botta e risposta tra Bologna e Parma. Dopo il vantaggio rossoblù con Jonathan Rowe, autore dell'1-0 su assist di Zortea (primo gol in Serie A dell'ex Marsiglia), i gialloblù hanno risposto immeditatamente con Martin Frese. Il numero 3 gialloblù calcia dal limite dell'area dopo una respinta della difesa di casa e batte Skorupski, rimasto immobile sulla conclusione. 1-1 tra 49 e 53' dunque al Dall'Ara.
