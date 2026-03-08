Live TMW Bologna, Rowe: "Non dobbiamo buttarci giù. Con la Roma dovremo segnare"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine della sconfitta del Bologna contro l'Hellas Verona nella ventottesima giornata della Serie A 2025/26 (1-2 il risultato finale firmato dalle reti di Rowe, Frese e Bowie), è intervenuto Jonathan Rowe. L'esterno rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

17.32 - Inizia la conferenza stampa di Jonathan Rowe.

Cosa non ha funzionato oggi?

"Avremo dovuto chiuderla prima ma non è stato facile perché abbiamo subito due gol ravvicinati. Abbiamo sofferto nelle transizioni avversarie".

Ha una dedica speciale per il suo primo gol in Serie A?

"Sì l'ho dedicato ad un mio amico speciale che oggi compie gli anni. Spero di chiudere la stagione segnando altri gol".

Giovedì che gara si aspetta contro la Roma in Europa League?

"Sarà la gara d'andata e dovremo cercare di segnare quanti più gol possibili, ovviamente senza subirne".

In questo momento c'è da cambiare qualcosa nel modo di attaccare della squadra per non subire le ripartenze?

"È un discorso di chimica. In campo succede tutto velocemente e più giochiamo insieme più riusciamo a finalizzare nel migliore dei modi ed evitare determinate dinamiche".

Che umore ha trovato nello spogliatoio? Può esserci una ricaduta ora?

"Credo che sia importante mettersi alle spalle in fretta questo risultato e rimanere positivi perché il campionato è lungo. Non dobbiamo buttarci giù mentalmente".

17.39 - Termina la conferenza stampa di Jonathan Rowe.