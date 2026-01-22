Il Bologna non batte il Celtic in 11 contro 10 per 56 minuti: è solo 2-2 al Dall'Ara

Termina 2-2 la partita tra Bologna e Celtic, valida per la settima giornata di League Phase di Europa League.. Il racconto del match.

È un primo tempo clamoroso quello che è andato in scena al Dall'Ara. Dopo 5 minuti Skorupski regala una palla a Maeda, che serve Hatate, il quale a porta vuota non può fallire e mette dentro l'1-0 degli scozzesi. La squadra di Italiano reagisce, ma non trova il pari e così gli uomini di O'Neill, rimasti in 10 al 34' per un'ingenuità dell'autore della prima rete, raddoppiano con Trsuty al 40'. Il difensore è bravissimo a sfuggire a Heggem e deviare una spizzata di Engels alle spalle dell'estremo difensore degli emiliani.

Il Bologna entra in campo nella ripresa con un piglio diverso e Zortea serve subito Ferguson, che da centro-area schiaccia troppo la palla, favorendo la parata di Schmeichel. Al 51' l'ex Leicester è ancora una volta risolutivo sulla girata di Casale, ma il forcing si fa sempre più insistente. L'assedio dei felsinei è costante e non conosce tregua, con Dominguez che al 56' colpisce la traversa di controbalzo con il sinistro. Il gol comunque era nell'aria e così al 58' Odgaard spizza un cross proveniente da destra e Dallinga la mette alle spalle del portiere avversario, siglando il 2-1. Al 72' finalmente i rossoblù la riprendono grazie a una magia di Rowe, che con una finta salta un calciatore e dal limite scaraventa alle spalle di Schmeichel. La spinta incessante del Bologna non porta però al pari, ma solo a una chance enorme per Cambiaghi, che si vede respingere la conclusione all'86' dall'interno dei sedici metri. È l'ultima istantanea prima del fischio finale.

