Il Bologna torna già ad allenarsi: Italiano ritrova Bernardeschi in gruppo, a parte Lucumí
Dopo il 2-2 contro il Celtic, il Bologna è già tornato in campo. La squadra di Vincenzo Italiano si è allenata al centro tecnico Niccolò Galli e ha svolto una seduta divisa in due: chi ha giocato ieri ha lavorato in palestra, chi non lo ha fatto ha invece partecipato a esercitazioni tecnico-tattiche e a una partitella a campo ridotto. Da segnalare il ritorno in gruppo di Federico Bernardeschi, con Jhon Lucumi che ha invece fatto differenziato.
L'ex Juventus è assente dalla gara contro la sua ex squadra. Dopo quel ko per 1-0 il Bologna ha vinto solo una partita, quella con l'Hellas Verona, il recupero della 16^ giornata di Serie A. Un segnale non certo positivo, che però può anche essere interpretato diversamente: l'esterno aiuterà i suoi compagni a tornare competitivi e a uscire da questo brutto momento nel quale sono incappati. Lucumí è out dal 10 gennaio e dall'1-1 contro il Como. Il colombiano ha riportato un infortunio al bicipite femorale, che lo terrà ancora lontano dai campi da gioco per un po'.
