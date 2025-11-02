Il Bologna trova il gol del pareggio a Parma: la firma è di Castro

Il gol del Parma dopo 13 secondi, il pari del Bologna dopo 17 minuti. E' 1-1 al Tardini tra crociati e felsinei grazie alla rete di Santiago Castro. Orsolini fa correre Holm che trova il fondo e mette verso il centro un pallone spinto in fondo al sacco dal numero 9 rossoblù che riporta in equilibrio il risultato del derby.