Il Bologna trova il gol del pareggio a Parma: la firma è di Castro
TUTTO mercato WEB
Il gol del Parma dopo 13 secondi, il pari del Bologna dopo 17 minuti. E' 1-1 al Tardini tra crociati e felsinei grazie alla rete di Santiago Castro. Orsolini fa correre Holm che trova il fondo e mette verso il centro un pallone spinto in fondo al sacco dal numero 9 rossoblù che riporta in equilibrio il risultato del derby.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Le più lette
3 Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
4 Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile