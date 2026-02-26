Il Brann non è il Bodo, al Bologna basta Joao Mario per gli ottavi: al Dall'Ara finisce 1-0

Termina 1-0 la partita tra Bologna e Brann, valida per il ritorno dei playoff di Europa League.. Il racconto del match.

Non è una gara che inizia con il migliore degli auspici per il Bologna, che nei primi 45 minuti è costretta a ringraziare Skorupski, che si supera per ben tre volte: la prima su Thorsteinsson, poi su Holm e infine sempre su Thorsteinsson. L'episodio chiave però è quello che accade del 37', con l'espulsione diretta di Sorensen per fallo su Freuler. Questo facilita molto il compito degli uomini di Vincenzo Italiano, che hanno l'opportunità di amministrare con più serenità il possesso palla.

È un altro tipo di match quello della ripresa, dove ovviamente l'inferiorità numerica del Brann pesa e così il pressing da parte degli emiliani si alza. La prima grossa occasione per i padroni di casa capita sulla testa di Lucumi, che fa fare bella figura a Dyngeland, il quale devia in corner. Al 56' la rete del vantaggio: Rowe sfugge a sinistra al rivale diretto, crossa in mezzo e trova la respinta della difesa ospite. La sfera finisce sui piedi di Joao Mario, che controlla e di destro calcia forte sul primo palo, facendo esplodere il Dall'Ara. Nel finale il tecnico inserisce Orsolini, che al 71' calcia centralmente tra le braccia di Dyngeland dal limite e al 74' si vede murare da un difensore la conclusione a un passo dall'estremo difensore. Gli ultimi sussulti sono il sinistro smorzato di Odgaard, la rovesciata tentata da Orsolini e soprattutto il sinistro di Dominguez, che sterza e incrocia il mancino, colpendo sfortunatamente il legno.

