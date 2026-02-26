Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juve-Spalletti, comunque avanti insieme? Il parere degli ospiti

© foto di www.imagephotoagency.it
La Juventus, dopo la Coppa Italia, esce fuori anche dalla Champions League prima degli ottavi. Ad oggi i bianconeri sono fuori anche dalla prossima Champions, ma è giusto rinnovare a prescindere con Luciano Spalletti? Ecco il pensiero degli opinionisti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Io lo blinderei subito. Ma lo dico da tempo. Anche se arriva settimo-ottavo, deve rimanere lui. Poi dipende da Spalletti se vuole rimanere...".

Giancarlo Padovan: "Lo confermerei subito. Anche se va in EL o Conference, la Juve chi trova megli odi lui? Il lavoro non l'ha finito, ovviamente, ma l'ha rimessa in piedi. Io francamente non so chi dovrebbero prendere. Maresca? De Zerbi? Uno spoacca-spogliatoi come lui va nello spogliatoio della Juve e li fa vincere?".

Mimmo Cugini: "L'anomalia è che ancora non gli abbiano rinnovato il contratto. Ed è sorprendente che abbia accettato un contratto solo fino al 30 giugno. Possiamo pensare qualsiasi cosa, ma i risultati del campo dicono che Spalletti con i club lavora benissimo. Ma poi servono garanzie per il prossimo anno, perché devono arrivare giocatori funzionali al progetto".

Andrea Valentini: "Spalletti lo rinnoverei comunque, anche dovesse arrivare decimo. Il tifoso juventino è stato viziato da nove anni di successi. Da Sarri in poi invece abbiamo fatto campagne acquisti senza costruzione. La Juve ha bisogno di costruire bene, con calma, con Spalletti che deve mettere bocca negli acquisti".

Gianni Bezzi: "Penso che la Juventus, dopo le difficoltà che ha incontrato in panchina negli ultimi anni deve andare avanti con un progetto più chiaro. Non ha un grande attaccante e questa è la difficoltà più grande. La stagione di Spalletti comunque è positiva. Ieri ho visto una partita pazzesca della Juve, poi Zhegrova sbaglia un gol incredibile...e lì Spalletti che colpe ha? Io dico che la Juve con Spalletti può aprire un nuovo ciclo, e deve rinnovare, anche se non arriva in Champions".

Roberto Galia: "Non sono uno spallettiano ma è bravo. Con lui dall'inizio poteva incidere. Io lo terrei, p0erché basta cambiare. Una volta che hai trovato un allenatore che ti dà fiducia, devi andare avanti. Cambiare sempre è difficile. Ha esperienza, ha vinto, meglio di così...La squadra non l'ha fatta lui, sa dove mettere le mani nel caso".

Bruno Longhi: "Siamo sempre lì sui se e sui ma. Se va in Champions, se esce...Io farei una valutazione sull'allenatore. E' uno dei top-3 in Italia, se la Juve pensa di cambiare perché non sono stati raggiunti gli obiettivi stagionali, deve porsi la domanda con chi sostituirlo. Se tutti hanno fallito, cambiare Spalletti con uno meglio non credo sia semplice. Chi c'è di meglio su piazza disponibile? A meno che non si riapri il tema Conte, ma siamo ancora troppo in anticipo. Il tifoso juventino è stufo, anche se dopo la partita di ieri ha visto qualcosa di veramente importante. Ha sterminato in dieci il Galatasaray. Il tifoso deve essere contento di questa Juve, di Spalletti, ma poi contano i risultati qui".

Massimo Brambati: "Se valuti Spalletti anche se arriva ottavo, è un errore clamoroso. Ti ha chiesto a gennaio una punta e non te l'hanno data...chi si deve inventare come punta? L'errore clamoroso sarebbe quello di mandarlo via se non vanno in Champions. Così ricominci da capo con un altro allenatore. Diciamo che questa società tra giugno e gennaio ha fatto degli scempi. Non ha preso la punta a gennaio, e poi cosa ha comprato Comolli dopo che è andato via Giuntoli, che ha fatto i suoi errori? Ha speso soldi per prendere quei giocatori. Questi sono gli errori. E poi c'è l'errore di aver riconfermato Tudor. Spalletti sta facendo non i miracoli, di più. Vlahovic è fuori da tre mesi, ed è l'unica vera punta della Juve. La Juve con Vlahovic in campo col Galatasaray finiva diversamente. Non solo non segnano le punte, ma neanche le mezze punte. Openda è costato 45 mln, di cosa parliamo!?".

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Un miracolo fatto e uno sfiorato. Atalanta da urlo, Juventus quasi: il calcio italiano dà un segnale dopo la delusione del doppio ko dell'Inter. Spalletti merita il rinnovo a prescindere da tutto, è la dirigenza che dovrebbe essere messa in dubbio
