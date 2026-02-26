Italia Femminile, Greggi: "Felice di ritrovare il gruppo. Svezia e Danimarca test fondamentali"

Ospite dei microfoni di VivoAzzurro, Giada Greggi, centrocampista della Roma e della Nazionale italiana di Andrea Soncin, attesa la prossima settimana dai due impegni di qualificazione al prossimo Mondiale, ha fatto il punto della situazione sulla comitiva azzurra:

Giada, siete tornate a Coverciano: com'è stato ritrovare la Nazionale e le tue compagne?

"È passato molto tempo e sono davvero contenta di rivedere tutte. Ci siamo lasciate bene dopo la tournée negli USA e ora ci ritroviamo per iniziare un nuovo percorso, che sarà molto importante. Sono felice, anche perché con alcune compagne non ci si vede spesso al di fuori del contesto della Nazionale, quindi è sempre un piacere".

Si è chiuso un anno che resterà nella storia del calcio femminile: a livello personale, dove posizioniamo l'ultima stagione vissuta?

"La posizionerei al secondo o terzo posto. Sono stati fatti tanti passi avanti, anche se ovviamente c'è ancora molto da migliorare. Dobbiamo sempre ricordarci il percorso che abbiamo fatto finora; ripartiremo da quelle basi per affrontare due partite fondamentali contro Svezia e Danimarca".

Martedì inizia ufficialmente questo nuovo cammino proprio contro la Svezia. Un girone difficile con l'obiettivo Mondiale.

"Affronteremo una 'top nazione'. Abbiamo sfidato la Svezia tante altre volte, ma è sempre bello confrontarsi con squadre di questo livello per capire dove ci troviamo realmente. Sono curiosa di vedere quanto siamo cresciute dall'ultimo Europeo a oggi attraverso queste due partite".

Su cosa sta insistendo in particolare il CT in vista di questi impegni?

"Il mister usa parole sempre giuste e positive. Il concetto fondamentale su cui insiste è la disponibilità da parte di tutte le giocatrici. C'è bisogno di intensità e di tanta voglia di migliorarsi e crescere; è una sensazione che ho percepito non appena sono entrata qui a Coverciano".

Questa voglia di Nazionale si percepisce anche a Reggio Calabria: i dati della biglietteria sono ottimi. È un motivo d'orgoglio per quello che avete costruito?

"Sì, questo calore ti fa capire che sono stati fatti passi in avanti enormi. Sono orgogliosa e soddisfatta perché, come dicevo, il nostro è un percorso importante che va ricordato. Mi rende felice sapere che verranno a vederci tante persone e soprattutto tante bambine e bambini: loro sono il futuro, la nuova generazione, ed è per loro che giochiamo".