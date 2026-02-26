Salernitana, l'effetto Cosmi parte dalla playlist: "Giudico i calciatori dalla musica che ascoltano"

Non solo tattica, grinta e schemi. L'era di Serse Cosmi alla guida della Salernitana inizia sotto il segno delle note musicali. Tema perfetto nella settimana del Festival di Sanremo. Il tecnico umbro, da sempre attento anche agli aspetti motivazionali nello spogliatoio, ha aggiunto una nota di colore alla sua conferenza stampa di presentazione.

Per l'Uomo del Fiume, la musica non è un semplice sottofondo, ma un vero e proprio parametro di valutazione del gruppo. Alla domanda su quale colonna sonora avesse scelto per il suo debutto granata, Cosmi ha risposto con la consueta schiettezza, evidenziando anche un primo "intoppo" logistico:

"Nella musica dobbiamo migliorare. In palestra la presa era rotta", ha esordito il tecnico, sottolineando come la tecnologia debba essere al servizio del morale. Ma il passaggio chiave è un altro, un avvertimento che profuma di sfida psicologica per la squadra: "A me la musica piace molto, è la colonna sonora della nostra quotidianità. E vi dirò di più: giudico i calciatori anche dalle canzoni che ascoltano".

Il messaggio è piuttosto chiaro: per capire la personalità di un uomo, prima ancora che di un atleta, bisogna guardare alla sua playlist. La Salernitana è avvisata: per conquistare il posto da titolare con Cosmi, servirà avere il ritmo giusto non solo nelle gambe, ma anche nelle orecchie.