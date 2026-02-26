Europa League, il tabellone con tutte le possibile avversarie di Roma e Bologna agli ottavi
In attesa del sorteggio in programma fra poche ore a Nyon, le gare valide per il ritorno del playoff giocate questa sera hanno contribuito a completare il tabellone degli ottavi di finale di Europa League. Di seguito tutti gli incroci già scritti e quelli ancora possibili:
Il tabellone di Europa League
Ferencvaros-Porto/Braga
Panathinaikos-Midtjylland/Betis
Genk-Friburgo/Roma
Celta Vigo-Lione/Aston Villa
Stoccarda-Braga/Porto
Nottingham Forest-Betis/Midtjylland
Bologna-Roma/Friburgo
Lille-Aston Villa/Lione
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
