Italia Femminile, Giuliani: "Qualificazioni Mondiali, girone difficile ma siamo pronte"

Oltre a Giada Greggi, centrocampista della Roma, oggi dal ritiro di Coverciano dove si sta allenando la Nazionale italiana di Andrea Soncin in vista del doppio impegno di qualificazione al prossimo Mondiale, ha preso la parola anche il portiere del Milan, Laura Giuliani:

Laura, inizia il percorso mondiale: una nuova grande sfida dopo tutte le emozioni vissute e regalate nel 2025.

"Sì, tutto quello che abbiamo vissuto nel 2025 sarà sicuramente uno sprono e un punto di partenza per affrontare al meglio questo nuovo percorso. Sappiamo bene quanto questo girone sia complicato, ma sappiamo anche quanto sia difficile riconfermarsi dopo aver fatto delle grandi prestazioni. Siamo tutte concentrate e pronte a preparare al meglio queste due partite per iniziare con il piede giusto."

L’Europeo ha avuto un forte impatto culturale. Tu sei stata una delle protagoniste: lo hai percepito subito o lo hai metabolizzato dopo?

"Durante l'Europeo la percezione era quella di stare facendo qualcosa di grande, ma quando vivi queste competizioni è come se fossi in una bolla. Sentivamo il riscontro mediatico e l’affetto dei tifosi che ci scrivevano, ma il vero impatto l’ho avuto tornando a casa. Vedere che tanti mi riconoscevano e parlavano di singoli episodi delle partite significava che ci avevano seguiti davvero. La cosa che più mi ha toccato non è stata solo l'attenzione alle prestazioni, ma il trasporto emotivo che siamo riuscite a condividere con la gente."

Siete tornate a Coverciano dopo un po' di attesa: come sta andando il raduno?

"Sta andando molto bene, si respira una bellissima aria. Siamo supportate anche dal tempo e da un bellissimo sole primaverile. L’ambiente che abbiamo trovato è accogliente e positivo, il clima ideale per preparare le due sfide che ci attendono."

Entriamo nel dettaglio delle qualificazioni: sarà un girone difficile, dove solo la prima si qualifica direttamente. Quali sono le tue sensazioni?

"Abbiamo la possibilità di fare qualcosa di grande. Non dobbiamo dimostrare niente a nessuno se non a noi stesse: dobbiamo semplicemente portare in campo le nostre qualità e competenze. Con la forza del gruppo riusciremo a toglierci grandi soddisfazioni e, secondo me, a fare una grande qualificazione."

Quanto può essere un valore aggiunto giocare le prime due partite in casa, a Reggio Calabria?

"È un valore aggiunto che va sfruttato bene. Reggio Calabria, come tutto il Sud Italia, ci può dare un grande calore e una spinta incredibile a livello di tifoseria e di 'vibes'. Abbiamo sempre trovato un ambiente bellissimo giocando al Sud e mi aspetto uno stadio pieno e una bellissima accoglienza."

Chiudiamo con la sfida alla Svezia: sembra un déjà-vu, le incontrate sempre. È un vantaggio o uno svantaggio conoscerle così bene?

"Sempre loro! Ormai ci conosciamo molto bene ed è un plus. Dall'altra parte, però, proprio perché ci si conosce bisogna sempre cercare qualcosa di nuovo per sorprendere l'avversario. Sappiamo che anche loro ci studiano nei minimi dettagli, quindi dovremo sfruttare al meglio le nostre qualità per non sbagliare niente e cercare di portare a casa i tre punti."