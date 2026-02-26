Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Italia Femminile, Giuliani: "Qualificazioni Mondiali, girone difficile ma siamo pronte"

Italia Femminile, Giuliani: "Qualificazioni Mondiali, girone difficile ma siamo pronte"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Luca Bargellini
Oggi alle 15:31Calcio femminile
Luca Bargellini

Oltre a Giada Greggi, centrocampista della Roma, oggi dal ritiro di Coverciano dove si sta allenando la Nazionale italiana di Andrea Soncin in vista del doppio impegno di qualificazione al prossimo Mondiale, ha preso la parola anche il portiere del Milan, Laura Giuliani:

Laura, inizia il percorso mondiale: una nuova grande sfida dopo tutte le emozioni vissute e regalate nel 2025.
"Sì, tutto quello che abbiamo vissuto nel 2025 sarà sicuramente uno sprono e un punto di partenza per affrontare al meglio questo nuovo percorso. Sappiamo bene quanto questo girone sia complicato, ma sappiamo anche quanto sia difficile riconfermarsi dopo aver fatto delle grandi prestazioni. Siamo tutte concentrate e pronte a preparare al meglio queste due partite per iniziare con il piede giusto."

L’Europeo ha avuto un forte impatto culturale. Tu sei stata una delle protagoniste: lo hai percepito subito o lo hai metabolizzato dopo?
"Durante l'Europeo la percezione era quella di stare facendo qualcosa di grande, ma quando vivi queste competizioni è come se fossi in una bolla. Sentivamo il riscontro mediatico e l’affetto dei tifosi che ci scrivevano, ma il vero impatto l’ho avuto tornando a casa. Vedere che tanti mi riconoscevano e parlavano di singoli episodi delle partite significava che ci avevano seguiti davvero. La cosa che più mi ha toccato non è stata solo l'attenzione alle prestazioni, ma il trasporto emotivo che siamo riuscite a condividere con la gente."

Siete tornate a Coverciano dopo un po' di attesa: come sta andando il raduno?
"Sta andando molto bene, si respira una bellissima aria. Siamo supportate anche dal tempo e da un bellissimo sole primaverile. L’ambiente che abbiamo trovato è accogliente e positivo, il clima ideale per preparare le due sfide che ci attendono."

Entriamo nel dettaglio delle qualificazioni: sarà un girone difficile, dove solo la prima si qualifica direttamente. Quali sono le tue sensazioni?
"Abbiamo la possibilità di fare qualcosa di grande. Non dobbiamo dimostrare niente a nessuno se non a noi stesse: dobbiamo semplicemente portare in campo le nostre qualità e competenze. Con la forza del gruppo riusciremo a toglierci grandi soddisfazioni e, secondo me, a fare una grande qualificazione."

Quanto può essere un valore aggiunto giocare le prime due partite in casa, a Reggio Calabria?
"È un valore aggiunto che va sfruttato bene. Reggio Calabria, come tutto il Sud Italia, ci può dare un grande calore e una spinta incredibile a livello di tifoseria e di 'vibes'. Abbiamo sempre trovato un ambiente bellissimo giocando al Sud e mi aspetto uno stadio pieno e una bellissima accoglienza."

Chiudiamo con la sfida alla Svezia: sembra un déjà-vu, le incontrate sempre. È un vantaggio o uno svantaggio conoscerle così bene?
"Sempre loro! Ormai ci conosciamo molto bene ed è un plus. Dall'altra parte, però, proprio perché ci si conosce bisogna sempre cercare qualcosa di nuovo per sorprendere l'avversario. Sappiamo che anche loro ci studiano nei minimi dettagli, quindi dovremo sfruttare al meglio le nostre qualità per non sbagliare niente e cercare di portare a casa i tre punti."

Articoli correlati
Milan, Giuliani: "All'Europeo fatto un miracolo. Il carcere come lo sport, dà seconde... Milan, Giuliani: "All'Europeo fatto un miracolo. Il carcere come lo sport, dà seconde occasioni"
Milan, Giuliani: "Oggi le bambine hanno modelli femminili. Dobbiamo essere credibili"... Milan, Giuliani: "Oggi le bambine hanno modelli femminili. Dobbiamo essere credibili"
Milan Femminile, Giuliani: "Si è subito sentita l'aria di rinnovamento. Ma siamo... Milan Femminile, Giuliani: "Si è subito sentita l'aria di rinnovamento. Ma siamo un bel gruppo"
Altre notizie Calcio femminile
Scandalo in Austria: ex arbitro filma le calciatrici nello spogliatoio e in doccia... Scandalo in Austria: ex arbitro filma le calciatrici nello spogliatoio e in doccia
Italia Femminile, Giuliani: "Qualificazioni Mondiali, girone difficile ma siamo pronte"... Italia Femminile, Giuliani: "Qualificazioni Mondiali, girone difficile ma siamo pronte"
Italia Femminile, Greggi: "Felice di ritrovare il gruppo. Svezia e Danimarca test... Italia Femminile, Greggi: "Felice di ritrovare il gruppo. Svezia e Danimarca test fondamentali"
Lehmann racconta l'odio social: "Mi sentivo giudicata. Non uscivo più e dormivo tutto... Lehmann racconta l'odio social: "Mi sentivo giudicata. Non uscivo più e dormivo tutto il giorno"
Quattro azzurre negli States, il ct Soncin: "Si sono aperti nuovi orizzonti di mercato"... Quattro azzurre negli States, il ct Soncin: "Si sono aperti nuovi orizzonti di mercato"
Italia, Soncin: "Vogliamo qualificarci al Mondiale. All'estero ora ci guardano con... Live TMWItalia, Soncin: "Vogliamo qualificarci al Mondiale. All'estero ora ci guardano con occhi diversi"
Como Women, Verdun: "Tramezzani scelta internazionale. Problema infrastrutture" Como Women, Verdun: "Tramezzani scelta internazionale. Problema infrastrutture"
Masini-Fedez, Nigiotti e Ditonellapiaga. Le calciatrici votano il loro podio di... Masini-Fedez, Nigiotti e Ditonellapiaga. Le calciatrici votano il loro podio di Sanremo
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Un miracolo fatto e uno sfiorato. Atalanta da urlo, Juventus quasi: il calcio italiano dà un segnale dopo la delusione del doppio ko dell'Inter. Spalletti merita il rinnovo a prescindere da tutto, è la dirigenza che dovrebbe essere messa in dubbio
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Di Canio: "La Juve ha emozionato, ma non dimentichiamo cosa è successo settimana scorsa"
3 Marchisio: "Le lacrime di Thuram dicono molto. Alla Juventus sta mancando tanto l'attacco"
4 Osimhen segna alla Juventus ma non esulta: "Non c'era bisogno, voglio bene a Spalletti"
5 Ranking per il 5° posto Champions, fortuna che c'è l'Atalanta. Ma siamo attardati
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Juve-Galatasaray, espulsione Kelly. La UEFA: "Messa a repentaglio l'incolumità dell'avversario"
Immagine top news n.1 VAR e arbitri: continua la polemica. L'espulsione di Kelly fa capire che il problema non è in Italia
Immagine top news n.2 Juventus scatenata sui rinnovi: la prossima settimana l'annuncio di McKennie
Immagine top news n.3 Rigore Atalanta, il Borussia non ci sta: "Bensebaini non aveva intenzione di colpire Krstovic"
Immagine top news n.4 La partita di ieri ha definitivamente sciolto le riserve sul futuro di Luciano Spalletti
Immagine top news n.5 Più nero che bianco. La Juventus ha perso (quasi) tutti gli obiettivi in un febbraio da incubo
Immagine top news n.6 Tutti i risultati e i verdetti di Champions League. Il tabellone: venerdì il sorteggio degli ottavi
Immagine top news n.7 La notte perfetta dell'Atalanta: rimonta storica, Dea agli ottavi e ora una super big
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il tracollo Champions mette in discussione il futuro di Chivu all'Inter? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Quando rischiare troppo sul mercato non paga. La lezione del Pisa
Immagine news podcast n.2 Rivoluzione Torino: come possono cambiare i granata con Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.3 Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa
Immagine news podcast n.4 L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Bruno Longhi: "Juve, chi meglio di Spalletti su piazza? Roma, che lavoro di Gasp"
Immagine news Altre Notizie n.2 Bezzi: "Inter, lo Scudetto non cancellerebbe la figura in Champions League"
Immagine news Altre Notizie n.3 Galia: "Juve, persa a Istanbul la qualificazione. Spalletti deve rimanere"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cagliari, Pisacane: "Salvezza? Non ho mai fatto tabelle, né da calciatore né da allenatore"
Immagine news Serie A n.2 Amoroso consiglia la Juventus: "Riparta da Spalletti, comunque vada a finire"
Immagine news Serie A n.3 Genoa, De Rossi verso l'Inter: "Ai miei chiedo di non rassegnarsi alla mediocrità..."
Immagine news Serie A n.4 Parma-Cagliari è anche Cuesta vs. Pisacane: "Ci siamo sentiti spesso, non è facile per noi"
Immagine news Serie A n.5 Melo attacca i tifosi della Juve: "Parlate troppo! Zitti e a dormire". E intona un coro
Immagine news Serie A n.6 L'ex USA Berhalter: "Il rinnovo non mi sorprende, McKennie è un guerriero polivalente"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Beppe Ursino su Stroppa: "Come fa a non allenare in A? Venezia grande favorita in B"
Immagine news Serie B n.2 Serie B, 27ª giornata: Sampdoria-Bari visibile in modalità free su DAZN
Immagine news Serie B n.3 Samp, Gregucci sfida il Bari: "Partita della vita. Esposito? Vedremo se prenderci il rischio"
Immagine news Serie B n.4 Santoro e la svolta del Modena: "Dopo la Samp confronto decisivo. Playoff? Dipende da noi"
Immagine news Serie B n.5 Cesena, intervento riuscito per Filippo Bertaccini: asportata una neoformazione cerebrale
Immagine news Serie B n.6 Monza, Bianco: "Gara con Entella non decisiva. Le critiche? Siamo i pungiball dei frustrati"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Catania, Zarbano sul vecchio logo: "Vogliamo riprenderlo, la richiesta è stata fatta"
Immagine news Serie C n.2 Audace Cerignola, futuro in bilico per Di Toro: "Devo valutare attentamente"
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, l'effetto Cosmi parte dalla playlist: "Giudico i calciatori dalla musica che ascoltano"
Immagine news Serie C n.4 Sei punti di penalità al Siracusa: aretusei ora ultimi in classifica nel Girone C di Serie C
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, Pagano difende Iervolino: “Ha investito più di tutti. Rosa da Serie B”
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, Faggiano a ruota libera: "Basta cinema sulla società. Io non sono un mercenario"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Brann, rossoblù a un passo dalla storia
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Juventus Galatasaray
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Galatasaray, serve un miracolo allo Stadium
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Scandalo in Austria: ex arbitro filma le calciatrici nello spogliatoio e in doccia
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile, Giuliani: "Qualificazioni Mondiali, girone difficile ma siamo pronte"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile, Greggi: "Felice di ritrovare il gruppo. Svezia e Danimarca test fondamentali"
Immagine news Calcio femminile n.4 Lehmann racconta l'odio social: "Mi sentivo giudicata. Non uscivo più e dormivo tutto il giorno"
Immagine news Calcio femminile n.5 Quattro azzurre negli States, il ct Soncin: "Si sono aperti nuovi orizzonti di mercato"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia, Soncin: "Vogliamo qualificarci al Mondiale. All'estero ora ci guardano con occhi diversi"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…