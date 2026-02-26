Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Brambati: "Juve, Spalletti sta facendo i miracoli. Se lo mandi via..."

Brambati: "Juve, Spalletti sta facendo i miracoli. Se lo mandi via..."TUTTO mercato WEB
Oggi alle 16:50Altre Notizie
TMWRadio Redazione

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Juve, Spalletti merita di rimanere. Ad oggi però è fuori dalla zona Champions. In dubbio va messo chi ha costruito questa squadra:
"Se valuti Spalletti anche se arriva ottavo, è un errore clamoroso. Ti ha chiesto a gennaio una punta e non te l'hanno data...chi si deve inventare come punta? L'errore clamoroso sarebbe quello di mandarlo via se non vanno in Champions. Così ricominci da capo con un altro allenatore. Diciamo che questa società tra giugno e gennaio ha fatto degli scempi. Non ha preso la punta a gennaio, e poi cosa ha comprato Comolli dopo che è andato via Giuntoli, che ha fatto i suoi errori? Ha speso soldi per prendere quei giocatori. Questi sono gli errori. E poi c'è l'errore di aver riconfermato Tudor. Spalletti sta facendo non i miracoli, di più. Vlahovic è fuori da tre mesi, ed è l'unica vera punta della Juve. La Juve con Vlahovic in campo col Galatasaray finiva diversamente. Non solo non segnano le punte, ma neanche le mezze punte. Openda è costato 45 mln, di cosa parliamo!?".

Inter, che problemi ha dopo questa eliminazione in Champions? 
"Si è capito che questa squadra qualche limite ce l'ha. E' la più forte in Italia con le piccole. Con le grandi ha perso dei punti. Mancano poi dei big come Dumfries, Calhanoglu, Lautaro, gente che fa la differenza. Certo, poi però a Bodo c'era il freddo e il sintetico, a San Siro no...Gli altri avevano più energia, voglia, forse pensavano che fosse più facile inizialmente. Finisci il primo tempo 0-0 e ti viene ansia. E con l'errore di Akanji è finita".

Inter, può esserci qualche insidia col Genoa?
"L'Inter si trova in questa situazione perchè è al Napoli è andato tutto male. Non sta a +10 dal Milan ma a +2 sul Napoli. Mai successa una cosa così con gli infortuni. Con il doppio impegno e giocatori avanti con l'età e uno storico di infortuni, ecco che può succedere. Una morìa del genere è incredibile. Se il Napoli avesse avuto almeno un quarto degli infortuni che ha avuto, si stava giocando lo Scudetto. Può rischiare la Champions e non fa i risultati. C'è il gruppone ora, le altre se la giocheranno fino alla fine. L'Atalanta è dentro, lo dico da un mese, perchè ha un allenatore normale. Dopo Gasperini non potevi scegliere Juric. Palladino? Sta dimostrando il suo valore, dovrà dimostrare che è veramente bravo quando andrà in una squadra di livello superiore".

Articoli correlati
Brambati: "Scudetto, non è ancora finita. Inter, hanno sbagliato tutti" Brambati: "Scudetto, non è ancora finita. Inter, hanno sbagliato tutti"
Massimo Brambati: "Napoli-Conte, non conosco il futuro. E sul futuro di Vlahovic..."... Massimo Brambati: "Napoli-Conte, non conosco il futuro. E sul futuro di Vlahovic..."
Brambati: "Genoa, mi piace tanto De Rossi. Gilardino poteva andare al Torino" Brambati: "Genoa, mi piace tanto De Rossi. Gilardino poteva andare al Torino"
Altre notizie Altre Notizie
"Uniti per il calcio", il progetto dell'AIC parte a marzo dal Ruanda "Uniti per il calcio", il progetto dell'AIC parte a marzo dal Ruanda
Juve-Spalletti, comunque avanti insieme? Il parere degli ospiti TMW RadioJuve-Spalletti, comunque avanti insieme? Il parere degli ospiti
Brambati: "Juve, Spalletti sta facendo i miracoli. Se lo mandi via..." TMW RadioBrambati: "Juve, Spalletti sta facendo i miracoli. Se lo mandi via..."
Bruno Longhi: "Juve, chi meglio di Spalletti su piazza? Roma, che lavoro di Gasp"... TMW RadioBruno Longhi: "Juve, chi meglio di Spalletti su piazza? Roma, che lavoro di Gasp"
Bezzi: "Inter, lo Scudetto non cancellerebbe la figura in Champions League" TMW RadioBezzi: "Inter, lo Scudetto non cancellerebbe la figura in Champions League"
Galia: "Juve, persa a Istanbul la qualificazione. Spalletti deve rimanere" TMW RadioGalia: "Juve, persa a Istanbul la qualificazione. Spalletti deve rimanere"
Il surf in forte ascesa. Ronaldo diventa socio di un club valutato 165 milioni di... Il surf in forte ascesa. Ronaldo diventa socio di un club valutato 165 milioni di euro
Gavillucci: "Riforma arbitri, così non si ha a cuore l'aspetto tecnico" TMW RadioGavillucci: "Riforma arbitri, così non si ha a cuore l'aspetto tecnico"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Un miracolo fatto e uno sfiorato. Atalanta da urlo, Juventus quasi: il calcio italiano dà un segnale dopo la delusione del doppio ko dell'Inter. Spalletti merita il rinnovo a prescindere da tutto, è la dirigenza che dovrebbe essere messa in dubbio
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Di Canio: "La Juve ha emozionato, ma non dimentichiamo cosa è successo settimana scorsa"
3 Marchisio: "Le lacrime di Thuram dicono molto. Alla Juventus sta mancando tanto l'attacco"
4 Osimhen segna alla Juventus ma non esulta: "Non c'era bisogno, voglio bene a Spalletti"
5 Del Piero: "La Juventus è arrivata ad un interno sinistro di distanza da un'impresa epica"
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 18:30Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 La RAI trasmetterà 35 partite dei Mondiali 2026 in chiaro: il comunicato
Immagine top news n.1 Juve-Galatasaray, espulsione Kelly. La UEFA: "Messa a repentaglio l'incolumità dell'avversario"
Immagine top news n.2 VAR e arbitri: continua la polemica. L'espulsione di Kelly fa capire che il problema non è in Italia
Immagine top news n.3 Juventus scatenata sui rinnovi: la prossima settimana l'annuncio di McKennie
Immagine top news n.4 Rigore Atalanta, il Borussia non ci sta: "Bensebaini non aveva intenzione di colpire Krstovic"
Immagine top news n.5 La partita di ieri ha definitivamente sciolto le riserve sul futuro di Luciano Spalletti
Immagine top news n.6 Più nero che bianco. La Juventus ha perso (quasi) tutti gli obiettivi in un febbraio da incubo
Immagine top news n.7 Tutti i risultati e i verdetti di Champions League. Il tabellone: venerdì il sorteggio degli ottavi
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano È ufficiale: l'Atalanta ha trovato l'erede perfetto di Gasperini Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il tracollo Champions mette in discussione il futuro di Chivu all'Inter?
Immagine news podcast n.2 Quando rischiare troppo sul mercato non paga. La lezione del Pisa
Immagine news podcast n.3 Rivoluzione Torino: come possono cambiare i granata con Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.4 Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve-Spalletti, comunque avanti insieme? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Brambati: "Juve, Spalletti sta facendo i miracoli. Se lo mandi via..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Bruno Longhi: "Juve, chi meglio di Spalletti su piazza? Roma, che lavoro di Gasp"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 "Oggi lo Jagiellonia non perderà". Così Boniek prima della sfida con la Fiorentina
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, Vanoli: "Cambiati attitudine e spirito, difendiamo e attacchiamo tutti insieme"
Immagine news Serie A n.3 Beppe Ursino su Gasperini: "Lo conosco, ecco perché può riportare lo Scudetto a Roma"
Immagine news Serie A n.4 La UEFA giustifica il rosso a Kelly, inizia l'avvicinamento alla 27^ di Serie A: le top news delle 18
Immagine news Serie A n.5 La RAI trasmetterà 35 partite dei Mondiali 2026 in chiaro: il comunicato
Immagine news Serie A n.6 Juventus oggi in campo dopo il Galatasaray. Ieri Kalulu sostituito per crampi
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria-Bari e Catanzaro-Frosinone: tutti i convocati per la 27ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.2 L'orgoglio chiavarese. La Virtus Entella premia con una maglia Gianna Capaldi Pratesi
Immagine news Serie B n.3 Beppe Ursino su Stroppa: "Come fa a non allenare in A? Venezia grande favorita in B"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, 27ª giornata: Sampdoria-Bari visibile in modalità free su DAZN
Immagine news Serie B n.5 Samp, Gregucci sfida il Bari: "Partita della vita. Esposito? Vedremo se prenderci il rischio"
Immagine news Serie B n.6 Santoro e la svolta del Modena: "Dopo la Samp confronto decisivo. Playoff? Dipende da noi"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Catania, Zarbano sul vecchio logo: "Vogliamo riprenderlo, la richiesta è stata fatta"
Immagine news Serie C n.2 Audace Cerignola, futuro in bilico per Di Toro: "Devo valutare attentamente"
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, l'effetto Cosmi parte dalla playlist: "Giudico i calciatori dalla musica che ascoltano"
Immagine news Serie C n.4 Sei punti di penalità al Siracusa: aretusei ora ultimi in classifica nel Girone C di Serie C
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, Pagano difende Iervolino: “Ha investito più di tutti. Rosa da Serie B”
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, Faggiano a ruota libera: "Basta cinema sulla società. Io non sono un mercenario"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Brann, rossoblù a un passo dalla storia
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Juventus Galatasaray
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Galatasaray, serve un miracolo allo Stadium
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Scandalo in Austria: ex arbitro filma le calciatrici nello spogliatoio e in doccia
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile, Giuliani: "Qualificazioni Mondiali, girone difficile ma siamo pronte"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile, Greggi: "Felice di ritrovare il gruppo. Svezia e Danimarca test fondamentali"
Immagine news Calcio femminile n.4 Lehmann racconta l'odio social: "Mi sentivo giudicata. Non uscivo più e dormivo tutto il giorno"
Immagine news Calcio femminile n.5 Quattro azzurre negli States, il ct Soncin: "Si sono aperti nuovi orizzonti di mercato"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia, Soncin: "Vogliamo qualificarci al Mondiale. All'estero ora ci guardano con occhi diversi"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…