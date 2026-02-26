Conference League, il tabellone con le possibili avversarie della Fiorentina agli ottavi
TUTTO mercato WEB
In attesa del sorteggio in programma fra poche ore a Nyon, le gare del playoff di questa sera hanno contribuito a completare il tabellone degli ottavi di finale di Conference League. Di seguito tutti gli incroci già scritti e quelli ancora possibili:
Il tabellone di Conference League
Lech Poznan-Rayo Vallecano/Shakhtar Donetsk
AZ Alkmaar-AEK/Sparta Praga
Crystal Palace-Mainz/AEK Larnaca
Fiorentina-Strasburgo/Rakow
Samsunspor-Shakhtar Donetsk/Rayo Vallecano
Celje-Sparta Praga/AEK
Sigma Olomuc-AEK Larnaca/Mainz
Rijeka-Rakow/Strasburgo
Articoli correlati
Dalle lacrime juventine al sorriso della Dea: le rimonte sfiorate o compiute della settimana europea
Jagiellonia, Siemieniec elogia il talento di Mazurek: "Tripletta incredibile, grande notizia per la Polonia"
Altre notizie Serie A
Dalle lacrime juventine al sorriso della Dea: le rimonte sfiorate o compiute della settimana europea
Editoriale di Marco Conterio Il paradosso dell'Inter capolista e un progetto che verrà rifondato: per i conti è un disastro senza Champions. Tutti i big alla porta e una rivoluzione che la scorsa estate è stata solo rimandata
Le più lette
1 Il paradosso dell'Inter capolista e un progetto che verrà rifondato: per i conti è un disastro senza Champions. Tutti i big alla porta e una rivoluzione che la scorsa estate è stata solo rimandata
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Dalle lacrime juventine al sorriso della Dea: le rimonte sfiorate o compiute della settimana europea
Serie A
Dalle lacrime juventine al sorriso della Dea: le rimonte sfiorate o compiute della settimana europea
Jagiellonia, Siemieniec elogia il talento di Mazurek: "Tripletta incredibile, grande notizia per la Polonia"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile