Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Juventus, Comolli: "Kelly non era mai da rosso. Mi farà male per molti, molti anni"

Juventus, Comolli: "Kelly non era mai da rosso. Mi farà male per molti, molti anni"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 18:58Serie A
Alessio Del Lungo
fonte Camillo Demichelis

Damien Comolli, amministratore delegato della Juventus, intervenuto durante il Financial Times Business of Football Summit, è tornato a parlare di quanto successo nel match contro il Galatasaray, come raccolto da TMW: "Cercherò di non farmi sospendere dalla UEFA visto che sono stato sospeso dalla FIGC dopo quello che è successo all’Inter, che sono sicuro tutti hanno visto. Ieri c’è stata un’altra decisione arbitrale molto frustrante. Non capisco come per una partita come questa abbiano mandato un arbitro che ha arbitrato solo 10 partite nella sua vita in Champions League con quello che c’è in gioco. Un altro cartellino rosso incredibilmente frustrante che non era mai un cartellino rosso e finiamo per essere fuori dalla Champions League. La partita farà male per molti, molti anni, senza dubbio".

Comolli fa presente anche che avrà ripercussioni sul futuro: "Stavo pensando durante la partita ieri che ci vorranno anni per riprendermi. È qualcosa che ho imparato quando lavoravo con loro all’Arsenal con Wenger. La gente dice che quando invecchi recuperi meglio, ma in realtà diventa sempre peggio".

Infine conclude spiegando che comunque la Juventus ha dato segnali positivi: "Faccio questo da 33 anni, quindi ho davanti altri 20 o 25 anni, non ne ho idea, diventerà sempre più difficile. I nostri tifosi sono stati assolutamente straordinari e voglio ringraziarli per quello che hanno fatto ieri. L’atmosfera nello stadio era fantastica, i giocatori sono stati fantastici. È la prima volta che mi succede, ma dopo il 3-1 tutto lo stadio si è alzato in piedi e ha applaudito la squadra mentre stavamo andando nel cerchio di centrocampo per battere il calcio d’inizio. Quello che ci piace del calcio, era emozione, era frustrazione. Era un segno che la squadra è viva e lotta per le ultime 12 partite che abbiamo perché dobbiamo giocare in Champions League".

Articoli correlati
Juventus e Comolli avanti insieme ma il banco di prova sarà la prossima stagione Juventus e Comolli avanti insieme ma il banco di prova sarà la prossima stagione
Caso Bastoni-Kalulu, inibiti Comolli e Chiellini: cosa cambia davvero dopo la sanzione... Caso Bastoni-Kalulu, inibiti Comolli e Chiellini: cosa cambia davvero dopo la sanzione
Juventus, Comolli: "Le scuse di Bastoni? É una sua decisione, a noi spiace per Kalulu"... Juventus, Comolli: "Le scuse di Bastoni? É una sua decisione, a noi spiace per Kalulu"
Altre notizie Serie A
Juventus, Conceicao: "Fa male, ma ieri abbiamo dato tutto rispettando questa maglia"... Juventus, Conceicao: "Fa male, ma ieri abbiamo dato tutto rispettando questa maglia"
Roma, c'è l'ok della giunta allo stadio di Pietralata. Gualtieri: "Un giorno importante... Roma, c'è l'ok della giunta allo stadio di Pietralata. Gualtieri: "Un giorno importante per la città"
La Fiorentina dorme e lo Jagiellonia riapre la qualificazione: è 0-2 al termine del... La Fiorentina dorme e lo Jagiellonia riapre la qualificazione: è 0-2 al termine del primo tempo
Juventus, Kalulu: "Nonostante l’eliminazione sono davvero orgoglioso della squadra"... Juventus, Kalulu: "Nonostante l’eliminazione sono davvero orgoglioso della squadra"
Mkhitaryan: "Chivu ci ha dato una cosa che Inzaghi non poteva darci. Bodo? Grande... Mkhitaryan: "Chivu ci ha dato una cosa che Inzaghi non poteva darci. Bodo? Grande frustrazione"
Ausilio: "Inter mai stata vicina a Fabregas. Solo prima che lasciasse il Barça per... Ausilio: "Inter mai stata vicina a Fabregas. Solo prima che lasciasse il Barça per l'Arsenal"
Lo Jagiellonia sfrutta il torpore della Fiorentina e passa in vantaggio con Mazurek... Lo Jagiellonia sfrutta il torpore della Fiorentina e passa in vantaggio con Mazurek
L’Inter si lecca le ferite, ma il suo ex non sorride: in un mese Inzaghi sta buttando... L’Inter si lecca le ferite, ma il suo ex non sorride: in un mese Inzaghi sta buttando un campionato già vinto
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Un miracolo fatto e uno sfiorato. Atalanta da urlo, Juventus quasi: il calcio italiano dà un segnale dopo la delusione del doppio ko dell'Inter. Spalletti merita il rinnovo a prescindere da tutto, è la dirigenza che dovrebbe essere messa in dubbio
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Di Canio: "La Juve ha emozionato, ma non dimentichiamo cosa è successo settimana scorsa"
3 Marchisio: "Le lacrime di Thuram dicono molto. Alla Juventus sta mancando tanto l'attacco"
4 Osimhen segna alla Juventus ma non esulta: "Non c'era bisogno, voglio bene a Spalletti"
5 Del Piero: "La Juventus è arrivata ad un interno sinistro di distanza da un'impresa epica"
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Ausilio: "Inter mai stata vicina a Fabregas. Solo prima che lasciasse il Barça per l'Arsenal"
Immagine top news n.1 Juventus, Comolli: "Kelly non era mai da rosso. Mi farà male per molti, molti anni"
Immagine top news n.2 La RAI trasmetterà 35 partite dei Mondiali 2026 in chiaro: il comunicato
Immagine top news n.3 Juve-Galatasaray, espulsione Kelly. La UEFA: "Messa a repentaglio l'incolumità dell'avversario"
Immagine top news n.4 VAR e arbitri: continua la polemica. L'espulsione di Kelly fa capire che il problema non è in Italia
Immagine top news n.5 Juventus scatenata sui rinnovi: la prossima settimana l'annuncio di McKennie
Immagine top news n.6 Rigore Atalanta, il Borussia non ci sta: "Bensebaini non aveva intenzione di colpire Krstovic"
Immagine top news n.7 La partita di ieri ha definitivamente sciolto le riserve sul futuro di Luciano Spalletti
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano È ufficiale: l'Atalanta ha trovato l'erede perfetto di Gasperini Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il tracollo Champions mette in discussione il futuro di Chivu all'Inter?
Immagine news podcast n.2 Quando rischiare troppo sul mercato non paga. La lezione del Pisa
Immagine news podcast n.3 Rivoluzione Torino: come possono cambiare i granata con Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.4 Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lerda: "Vicenza praticamente in B con merito. Il Crotone può fare qualche punto in più"
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve-Spalletti, comunque avanti insieme? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Brambati: "Juve, Spalletti sta facendo i miracoli. Se lo mandi via..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus, Conceicao: "Fa male, ma ieri abbiamo dato tutto rispettando questa maglia"
Immagine news Serie A n.2 Roma, c'è l'ok della giunta allo stadio di Pietralata. Gualtieri: "Un giorno importante per la città"
Immagine news Serie A n.3 La Fiorentina dorme e lo Jagiellonia riapre la qualificazione: è 0-2 al termine del primo tempo
Immagine news Serie A n.4 Juventus, Kalulu: "Nonostante l’eliminazione sono davvero orgoglioso della squadra"
Immagine news Serie A n.5 Mkhitaryan: "Chivu ci ha dato una cosa che Inzaghi non poteva darci. Bodo? Grande frustrazione"
Immagine news Serie A n.6 Ausilio: "Inter mai stata vicina a Fabregas. Solo prima che lasciasse il Barça per l'Arsenal"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, Segre: "Promozione in Serie A? Siamo concentrati solo sul Pescara"
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria-Bari e Catanzaro-Frosinone: tutti i convocati per la 27ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.3 L'orgoglio chiavarese. La Virtus Entella premia con una maglia Gianna Capaldi Pratesi
Immagine news Serie B n.4 Beppe Ursino su Stroppa: "Come fa a non allenare in A? Venezia grande favorita in B"
Immagine news Serie B n.5 Serie B, 27ª giornata: Sampdoria-Bari visibile in modalità free su DAZN
Immagine news Serie B n.6 Samp, Gregucci sfida il Bari: "Partita della vita. Esposito? Vedremo se prenderci il rischio"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Lerda: "Vicenza praticamente in B con merito. Il Crotone può fare qualche punto in più"
Immagine news Serie C n.2 Catania, Zarbano sul vecchio logo: "Vogliamo riprenderlo, la richiesta è stata fatta"
Immagine news Serie C n.3 Audace Cerignola, futuro in bilico per Di Toro: "Devo valutare attentamente"
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, l'effetto Cosmi parte dalla playlist: "Giudico i calciatori dalla musica che ascoltano"
Immagine news Serie C n.5 Sei punti di penalità al Siracusa: aretusei ora ultimi in classifica nel Girone C di Serie C
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, Pagano difende Iervolino: “Ha investito più di tutti. Rosa da Serie B”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Brann, rossoblù a un passo dalla storia
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Juventus Galatasaray
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Galatasaray, serve un miracolo allo Stadium
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Scandalo in Austria: ex arbitro filma le calciatrici nello spogliatoio e in doccia
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile, Giuliani: "Qualificazioni Mondiali, girone difficile ma siamo pronte"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile, Greggi: "Felice di ritrovare il gruppo. Svezia e Danimarca test fondamentali"
Immagine news Calcio femminile n.4 Lehmann racconta l'odio social: "Mi sentivo giudicata. Non uscivo più e dormivo tutto il giorno"
Immagine news Calcio femminile n.5 Quattro azzurre negli States, il ct Soncin: "Si sono aperti nuovi orizzonti di mercato"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia, Soncin: "Vogliamo qualificarci al Mondiale. All'estero ora ci guardano con occhi diversi"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…