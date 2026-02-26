Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Union Brescia-Lecco, divieto di trasferta per i tifosi blucelesti: respinto il ricorso

Daniel Uccellieri
Oggi alle 22:19Serie C
È stato respinto il ricorso presentato dal Lecco contro il divieto di trasferta dei tifosi blucelesti per la sfida con l'Union Brescia, di seguito la nota del club:

"La Calcio Lecco 1912 comunica che il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, ha respinto in data odierna la richiesta della Società di sospendere in via d’urgenza l’efficacia del provvedimento del Prefetto di Brescia che ha vietato la vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Lecco, per l’incontro Union Brescia-Lecco.

Il Tribunale ha ritenuto che “la decisione assunta con il provvedimento impugnato dall’Amministrazione resistente trova adeguato fondamento nell’articolata motivazione dello stesso, nonché nei successivi chiarimenti da questa forniti, con riguardo vuoi alle recenti condotte tenute, seppur separatamente, dalle tifoserie delle due squadre interessate, vuoi alla difficoltà di costituire, nella compresenza di altre manifestazioni sportive, un servizio d’ordine pubblico adeguato alla maggiore situazione di rischio che la presenza dei tifosi lecchesi comporterebbe”; e che, dunque, “stante il potenziale pregiudizio per la sicurezza collettiva, da ritenersi prevalente anche sull’affermato “diritto allo svago”, gli interessi di cui la ricorrente si fa espressione si presentano recessivi”.

Calcio Lecco 1912 srl, rimanendo convinta della doverosità della iniziativa assunta e della bontà dei motivi di ricorso, osserva come il provvedimento del T.A.R sia motivato su due tematiche (tifoserie entrambe oggetto di recente attenzione e, soprattutto, la compresenza “di altre manifestazioni sportive”) comunque del tutto peculiari alla situazione di Brescia; di conseguenza, nel ribadire il massimo rispetto delle determinazioni delle Autorità competenti, esprime un convinto auspicio che, nelle future trasferte, venga riconosciuto il diritto proprio e della generalità dei propri tifosi di seguire e sostenere la squadra senza alcuna limitazione".

