Fiorentina, Vanoli: "È successo quello che non volevo, persi giocatori per infortunio"

Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, intervenuto ai canali ufficiali della Fiorentina, commenta così la gara con la Jagiellonia. Nonostante il 4-2 per i polacchi, che hanno portato i gigliati ai supplementari, la Fiorentina forte del 3-0 dell'andata in Polonia è riuscita a passare il turno: "È successo quello che non volevo, perché abbiamo perso giocatori per infortunio. Una cosa che non volevo visto ciò che dovremo fare in campionato. Dobbiamo capire che in campo internazionale ogni partita è una storia a sé, non siamo stati bravi a capirlo ma per fortuna con il tempo siamo riusciti ad emergere".

Ora testa a Udine.

"Cerchiamo di far riposare il più possibile questi ragazzi anche perché l'Udinese è una squadra fisica. Dobbiamo raccogliere i cocci e metterli in tasca anche se a questi ragazzi era già successo all'inizio. In Europa c'è un altro approccio mentale, dobbiamo fare un passo per migliorare questo".