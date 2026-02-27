...con Franco Lerda

"Il Torino? Spero che cambi rotta con la nuova guida tecnica". Così a TuttoMercatoWeb.com l'ex allenatore granata Franco Lerda.

Cosa succede al Toro?

"Faccio una premessa: l'ambiente Torino vive la contestazione della piazza nei confronti del Presidente. Questo comportamento logora i calciatori. C'è un ambiente depresso, difficile. E la squadra vivendo queste situazioni ha delle difficoltà. Poi quest'anno il Torino ha perso tante partite e subito tanti gol. E mi dispiace perché Baroni ha dimostrato negli anni passati di saper lavorare molto bene, ma i risultati al Toro non lo hanno aiutato".

E ora cosa si aspetta da D'Aversa?

"D'Aversa è un allenatore bravo. Ha altre caratteristiche rispetto a Baroni. Serve che i calciatori si guardino all'interno: mancano ancora tante partite, ma la situazione non è bella e può diventare ancora più difficile. Occorre fare attenzione".

In Champions per le italiane non è andata bene...

"L'Atalanta ha fatto un capolavoro incredibile. È rimasta l'unica italiana con merito. La Juve ha sbagliato all'andata, al ritorno ha avuto una grande reazione. Ci si aspettava qualcosa in più dall'Inter. E il Napoli non ha fatto bene".

Scudetto: l'Inter ormai va spedita.

"Ha un vantaggio importante. E il Milan singhiozza. Direi di sì, è l'anno dell'Inter".

Chi va in Serie A?

"Il Frosinone non molla, il Palermo è lì e Monza e Venezia sono lassù. I ciociari sono la vera sorpresa, le altre sono in alto anche perché hanno un budget importante e stanno confermando ciò che dovevano fare".

E lei mister?

"Guardo, mi aggiorno. E spero di ripartire al più presto".