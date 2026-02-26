Scandalo in Austria: ex arbitro filma le calciatrici nello spogliatoio e in doccia

Scandalo nel calcio femminile austriaco, quello portato a galla in queste ore dal sito del quotidiano catalano Mundo Deportivo: come si legge, infatti, un ex arbitro svizzero d'élite ha filmato di nascosto le giocatrici della squadra femminile dell'Alatch sia negli spogliatoi che nelle docce, venendo condannato poi a sette mesi con sospensione condizionale e al pagamento di multa di 13.000 corone, che corrispondono circa a 944 euro. Una sentenza che ha suscitato probabilmente più sdegno dell'atto in sé.

"Questo scoraggerà altri potenziali autori dal fare qualcosa di simile?", ha detto Eleni Rittmann, che al tempo militava nell'Altach, proprio sottolineando la clemenza del sistema giudiziario.

Non solo, la giocatrice, attualmente in forza alla compagine francese dell'Evian ha aggiunto: "Immaginate di andare negli spogliatoi di una squadra di calcio dopo l'allenamento, di voler fare la doccia con i vostri compagni di squadra e poi scoprire di essere stati filmati e fotografati. Una cosa del genere mi lascia senza parole. Perché queste cose continuano ad accadere nello sport, soprattutto in quello femminile? Alle persone colpite viene spesso detto di tacere. È successo anche a me".