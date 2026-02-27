Collovati: "Con tutto il rispetto, l'Inter non può uscire con il Bodo. Ha 10 punti sul Milan..."

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Fulvio Collovati, ex difensore che ha vinto anche il Mondiale con l'Italia, ha parlato così dell'eliminazione da parte dell'Inter in Champions League: "Io capisco che il calcio norvegese è in continua evoluzione e forse noi italiani ne sappiamo qualcosa della Norvegia, però la prima nel nostro campionato con dieci punti di vantaggio, consentimi di dire che l'alibi del campo sintetico non vale più".

Collovati spiega come l'Inter non possa uscire ai playoff di Champions: "Secondo me, io ho anche commentato la partita, è una brutta figura perché non puoi uscire con il Bodo. Sennò dopo cosa succede dopo se incontri Liverpool, Tottenham, Arsenal, Bayern, City o il PSG? Col Bodo, con tutto il rispetto... Poi è vero che se vediamo i risultati e io li avevo visti, li ho anche detti, ha fatto 2-2 col Borussia Dortmund, ne ha fatti due alla Juve, ha vinto a Madrid...".

Infine conclude amaramente: "L'altro giorno c'era anche Guardiola a vedere la partita perché potrebbe incontrarli ancora agli ottavi e avrà la sua rivincita. Però tornando all'Inter, la migliore squadra italiana, dico che non può perdere 2-1 in casa".