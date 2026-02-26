La RAI trasmetterà 35 partite dei Mondiali 2026 in chiaro: il comunicato
La Rai trasmetterà 35 partite dei Mondiali 2026. Lo fa sapere, con una nota stampa, l’emittente televisiva di stato. A seguito della procedura di gara per l’assegnazione in Italia dei diritti audiovisivi della Coppa del Mondo FIFA 2026, si legge, Rai si è aggiudicata i diritti esclusivi di trasmissione multipiattaforma in chiaro di una selezione di 35 incontri - che includono la partita d'apertura, tutte le partite della Nazionale italiana, le semifinali e la finale - oltre ai diritti radiofonici non esclusivi di tutte le gare della competizione.
Ai fini della massima esposizione in Italia della Coppa del Mondo FIFA 2026, prosegue la nota, RAI garantirà un’ampia copertura del torneo, mediante la trasmissione di almeno 32 partite su Rai 1 e l’offerta di highlights e clip di tutti gli incontri della competizione in ogni notiziario, programma e contenitore sportivo (inclusi gli account ufficiali Rai sui social media).
Manca a questo punto solo l’ufficialità per conoscere l’emittente che trasmetterà in Italia tutta la competizione: sarà, con tutta probabilità, DAZN.
