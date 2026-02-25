Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Italia, Soncin: "Vogliamo qualificarci al Mondiale. All'estero ora ci guardano con occhi diversi"

Italia, Soncin: "Vogliamo qualificarci al Mondiale. All'estero ora ci guardano con occhi diversi"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 13:58Calcio femminile
Tommaso Maschio
La nazionale femminile affronterà la Svezia il tre marzo a Reggio Calabria e la Danimarca il 7 marzo a Vicenza

Primi impegni del 2026 per l'Italia femminile di Andrea Soncin. Le Azzurre affronteranno infatti due gare casalinghe a inizio marzo (la Svezia il tre e la Danimarca il sette) valide per le qualificazioni al Mondiale del 2027 che si terrà in Brasile. Parte dunque un altro ciclo dopo quello brillante che ha visto l'Italia arrivare a un soffio dalla finale dell'Europeo la scorsa estate.

Il ct Soncin esordisce parlando di questo nuovo raduno: "Lo vivo con grande emozione, è stata un'attesa lunga e c'è grande gioia di essere qui da parte mia e delle ragazze. Sono stati tre mesi impegnativi, ma abbiamo avuto molti momenti e punti di contatto. Siamo felici di ritrovarci. L'immagine che dobbiamo avere davanti è avere chiaro l'obiettivo che si costruisce dalle persone e dalle motivazioni di ogni persona che è parte di questo gruppo. La loro voglia di voler sempre ricercare l'eccellenza. C'è tanta voglia di iniziare per ottenere questo obiettivo che è prioritario e ben chiaro. Vogliamo qualificarci per il Mondiale".

Cosa vi siete portate dietro dall'Europeo?
"L'Europeo ci ha lasciato tanto, sono passati tanti mesi in cui abbiamo vissuto tante altre esperienze. Sicuramente è un ricordo che conserviamo con la consapevolezza di voler gestire al meglio l'ultimo minuto. Perché proviamo ancora rabbia e dispiacere, ma fa parte del percorso di crescita che dobbiamo fare. C'è la consapevolezza e la convinzione di poter gestire al meglio quei momenti".

Grado di difficoltà delle avversarie?
"Sarebbe scontato riferirsi al ranking, hanno tutte valori importanti. La Serbia ha giocatrici che partecipano alla Champions League e le altre due le conosciamo bene. Sono gare aperte a tutto, ma il nostro obiettivo è. A partire dalla Svezia che è quella che era nell'urna uno e quindi è la favorita, ma anche le altre non vanno sottovalutate. Loro ci conoscono come noi conosciamo loro e siamo focalizzate sul nostro obiettivo".

Quanto sarà importante sfruttare il doppio impegno casalingo?
"Il fatto di giocare in Italia ci dà tanta carica, entrambe le piazze ci faranno sentire il loro calore. A Reggio Calabria ci hanno voluto fortemente, una piazza che vive di passione e che ha vissuto grandi momenti di calcio. Lo stesso vale per Vicenza, dove ci siamo trovate benissimo nell'ultima volta".

La inorgoglisce il fatto che sempre più Azzurre siano cercate dai campionati top?
"Sicuramente è segno e sintomo di quanto il campionato e le calciatrici italiane sono attenzionate con occhi diversi dal passato. Le ragazze sanno che tutto questo passa dalle prestazioni con i club e la Nazionale. Questo permette loro di aprire gli orizzonti del mercato, è motivo d'orgoglio per noi e per il lavoro dei club. Ci sono campionato più appetibili dei nostri? Può essere, ma sono arrivate in Italia tante giocatrici protagoniste all'ultimo Europeo. Tutto questo richiede tempo, visione, progettazione e noi siamo all'interno di questo percorso cercando di alzare le prestazioni".

Come mai 27 convocate?
"Il numero delle convocate arriva da tante valutazioni, da quello che dimostrano nei loro percorsi, dal fatto di gestire due impegni di fila. Ci troviamo molto bene a lavorare con il gruppo allargato, è uno stimolo ulteriore per me e per tutto lo staff, però la loro energia alimenta tutto questo clima positivo per arrivare al meglio alle partite. Abbiamo portato avanti questo modus operandi e lo abbiamo fatto anche questa volta con un raduno più lungo che ci permette di lavorare proprio come una squadra".

Come si gestisce il lavoro con tante ragazze all'estero?
"Per noi è positivo perché è le ragazze possono ritrovarsi all'interno di un gruppo in cui stanno bene e sono felici di stare, questo vale sia per le ragazze che giocano all'estero sia per quelle in Italia. Poi cambia ovviamente qualcosa perché aumentano le difficoltà per noi dello staff anche se abbiamo trovato la massima collaborazione con i club esteri e ci sarà modo di andarle a trovare nei loro campionato. Abbiamo trovato quelle sinergie fondamentali per mettere le ragazze al centro".

Classifica campionato Serie A
"Si è alzato molto il livello delle proposte tecniche e tattiche negli ultimi tre anni, ci sono tanti allenatori e allenatrici che stanno crescendo e portando idee nuove, aumentano le difficoltà, non ci sono gare scontate e questo è uno stimolo anche per noi perché c'è molto da imparare. La Roma non è una sorpresa secondo me, la Juventus ha dovuto affrontare altre situazioni, magari legate alle partite in Europa, ma si è al

Come sta Giugliano?
"Manuela siamo in attesa, è qui con noi e siamo felici di questo. Si tratta di un segnale estremamente positivo e vedremo nei prossimi giorni come andrà il suo inserimento in squadra. La gestiremo al meglio in vista dei due impegni".

Le ragazze che giocano negli USA sono ferme da qualche tempo. Come andranno gestite?
"Sofia, Lucia e Lisa sono tre situazioni molto differenti. Le prime due nell'anno solare 2025 hanno giocato tantissime partite e probabilmente per loro un momento di stacco è stato quasi salutare, le abbiamo seguite per tutto il periodo invernale e siamo consapevoli del loro stato di forma e sono pronte a darci una mano. Lisa ha avuto un percorso diverso, ha raccolto pochi minuti nella prima parte dell'esperienza statunitense. MA sono tre elementi fondamentali per il nostro gruppo e le abbiamo volute fortemente, ora starà a loro dimostrare il livello che hanno mantenuto".

C'è un problema di superfici?
"Non vivo come una problematica il cambio di superficie, a meno che non sia continua perché questo aumenterebbe il rischio di infortuni. Ma questo non è una problematica a cui abbiamo pensato perché ci alleneremo e giocheremo queste due gare sull'erba".

Sente una pressione diversa dopo l'ottimo Europeo?
"Non sento questo tipo di pressione, sono molto concentrato sul percorso perché è tramite questo che possiamo raggiungere i risultati che vogliamo. E questo vale non solo per la Nazionale maggiore, ma anche per le selezioni giovanili. Non abbiamo vissuto l'Europeo come se avessimo raggiunto un obiettivo superiore alle attese, perché eravamo consapevoli di poter arrivare fino in fondo. Dobbiamo migliorare, come già detto, la gestione di alcuni momenti. Le prime due gare saranno importanti così come lo saranno le prossime e la possibilità di giocarci la qualificazione in Svezia".

Articoli correlati
Italia femminile, inizia il cammino verso il Mondiale: 27 convocate per le sfide... Italia femminile, inizia il cammino verso il Mondiale: 27 convocate per le sfide con Svezia e Danimarca
Cinquecento giorni al Mondiale. Soncin scalda i motori della sua Italia in vista... Cinquecento giorni al Mondiale. Soncin scalda i motori della sua Italia in vista delle qualificazioni
Italia, Soncin: "Imparando a gestire l'ultimo minuto possiamo portare a casa dei... Italia, Soncin: "Imparando a gestire l'ultimo minuto possiamo portare a casa dei trofei"
Altre notizie Calcio femminile
Italia, Soncin: "Vogliamo qualificarci al Mondiale. All'estero ora ci guardano con... Live TMWItalia, Soncin: "Vogliamo qualificarci al Mondiale. All'estero ora ci guardano con occhi diversi"
Como Women, Verdun: "Tramezzani scelta internazionale. Problema infrastrutture" Como Women, Verdun: "Tramezzani scelta internazionale. Problema infrastrutture"
Masini-Fedez, Nigiotti e Ditonellapiaga. Le calciatrici votano il loro podio di... Masini-Fedez, Nigiotti e Ditonellapiaga. Le calciatrici votano il loro podio di Sanremo
Viens e il ritorno al gol nel momento più importante. Il suo può essere il gol-Scudetto... Viens e il ritorno al gol nel momento più importante. Il suo può essere il gol-Scudetto della Roma
Serie A Women, la Top11 della 15ª giornata: Viens, un gol da scudetto? Serie A Women, la Top11 della 15ª giornata: Viens, un gol da scudetto?
Serie A Women, 15ª giornata: la Roma allunga sull'Inter. Frena la Juve, guizzo Fiorentina... Serie A Women, 15ª giornata: la Roma allunga sull'Inter. Frena la Juve, guizzo Fiorentina
Roma Femminile, Viens: "Vittoria importante, non cruciale. Felice di aver ritrovato... Roma Femminile, Viens: "Vittoria importante, non cruciale. Felice di aver ritrovato il gol"
Serie A Women, 15ª giornata: spettacolare 3-2 tra Fiorentina e Sassuolo. La classifica... Serie A Women, 15ª giornata: spettacolare 3-2 tra Fiorentina e Sassuolo. La classifica aggiornata
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: una brutta caduta. Milan: le inutili considerazioni su Allegri (e su Landucci). Juve: confermare Spalletti è l’unica soluzione. Napoli: una illogica ingiustizia. E pensieri su Gasp, Cuesta, Fiorentina, Sanremo…
Le più lette
1 Inter: una brutta caduta. Milan: le inutili considerazioni su Allegri (e su Landucci). Juve: confermare Spalletti è l’unica soluzione. Napoli: una illogica ingiustizia. E pensieri su Gasp, Cuesta, Fiorentina, Sanremo…
2 Tonfo Inter, ko a San Siro: addio alla Champions. Chivu: "Che amarezza con il Bodo/Glimt"
3 Calciomercato Juventus, Di Marzio: "Motore brasiliano per la nuova squadra"
4 Juventus-Galatasaray, le probabili formazioni: Yildiz può recuperare, c'è Perin
5 Bodo/Glimt, Knutsen: "Chivu uomo fantastico. Campo? Ci siamo allenati anche sull'erba naturale"
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter, Thuram è un caso. E occhio al Mondiale: 6 attaccanti della Francia sono già certi del posto
Immagine top news n.1 Juventus-Galatasaray, le probabili formazioni: Yildiz può recuperare, c'è Perin
Immagine top news n.2 Brann, capitan Knudsen punta il Bologna: "Il Bodo ci dà fiducia per la rimonta"
Immagine top news n.3 Kalulu: "Dopo l'Inter ho spento il cellulare. Tanti hanno parlato, ma la squalifica è rimasta"
Immagine top news n.4 Atalanta-Borussia Dortmund, le probabili formazioni: Ederson c'è, Scamacca titolare
Immagine top news n.5 Marcus Thuram in ombra. Tra clausola e Mondiale: in estate sarà tutta un'altra storia
Immagine top news n.6 Il dato su Victor Osimhen che fa tremare la Juventus
Immagine top news n.7 Tonfo Inter, ko a San Siro: addio alla Champions. Chivu: "Che amarezza con il Bodo/Glimt"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il tracollo Champions mette in discussione il futuro di Chivu all'Inter? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Quando rischiare troppo sul mercato non paga. La lezione del Pisa
Immagine news podcast n.2 Rivoluzione Torino: come possono cambiare i granata con Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.3 Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa
Immagine news podcast n.4 L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Di Napoli: "Inter, Bodo organizzato ma c’è rammarico. E su Thuram dico..."
Immagine news Serie C n.2 Mario Petrone: "Il Vicenza è il modello da seguire. Ecco perché vince senza follie"
Immagine news Altre Notizie n.3 Serie A e la lotta salvezza vista dagli opinionisti di TMW Radio
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il vicepresidente del Galatasaray avvisa la Juventus: "Osimhen vale 150 milioni di euro"
Immagine news Serie A n.2 Torino, i tifosi contestano ancora. Il messaggio esposto fuori dallo stadio: "Tutti fuori!"
Immagine news Serie A n.3 Bologna, Zortea: “Posso giocare anche a sinistra. Sarà una gara di grande ritmo”
Immagine news Serie A n.4 Bologna, Italiano: "Come stanno gli infortunati. Non mi sono dimenticato di Odgaard"
Immagine news Serie A n.5 Inter, buone notizie dall'infermeria: Calhanoglu è tornato in gruppo. Out solo Lautaro
Immagine news Serie A n.6 Di Napoli: "Inter, Bodo organizzato ma c’è rammarico. E su Thuram dico..."
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, Longo sfida la Sampdoria: "A Marassi con i denti. I nuovi acquisti? Hanno il mood giusto"
Immagine news Serie B n.2 Reggiana, il Capitano non molla: Rozzio rinnova fino al 30 giugno 2027
Immagine news Serie B n.3 Serie B, gli arbitri della 27ª giornata: Torna in campo La Penna. Perenzoni per Samp-Bari
Immagine news Serie B n.4 Serie B, la corsa alla Serie A è un duello a quattro: ecco cosa dice la storia
Immagine news Serie B n.5 Salernitana e Avellino, sondaggi per D’Angelo: il tecnico declina. I motivi del no
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, il Capitano non molla: Rozzio vicino al rinnovo di contratto fino al 2027
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Sambenedettese, Andrea Mussi nome caldo per il ruolo di ds: ore decisive
Immagine news Serie C n.2 Sabatini sposa l'idea Cosmi per la Salernitana: "Spero che la città lo aiuti come sa"
Immagine news Serie C n.3 Union Brescia-Lecco, divieto di trasferta per i tifosi blucelesti. Il club fa ricorso
Immagine news Serie C n.4 Cittadella, Marchetti lancia la sfida: "Siamo tornati rognosi. Playoff? Vale la pena provarci"
Immagine news Serie C n.5 Mario Petrone: "Il Vicenza è il modello da seguire. Ecco perché vince senza follie"
Immagine news Serie C n.6 Casertana, si lavora al salto di qualità. Altro passo in avanti verso il nuovo stadio
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Juventus Galatasaray
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Galatasaray, serve un miracolo allo Stadium
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Borussia Dortmund, alla Dea serve la partita perfetta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia, Soncin: "Vogliamo qualificarci al Mondiale. All'estero ora ci guardano con occhi diversi"
Immagine news Calcio femminile n.2 Como Women, Verdun: "Tramezzani scelta internazionale. Problema infrastrutture"
Immagine news Calcio femminile n.3 Masini-Fedez, Nigiotti e Ditonellapiaga. Le calciatrici votano il loro podio di Sanremo
Immagine news Calcio femminile n.4 Viens e il ritorno al gol nel momento più importante. Il suo può essere il gol-Scudetto della Roma
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, la Top11 della 15ª giornata: Viens, un gol da scudetto?
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 15ª giornata: la Roma allunga sull'Inter. Frena la Juve, guizzo Fiorentina
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…