Ufficiale
Il Forlì blinda il giovane Martelli: il portiere ha firmato fino al 2028
TUTTO mercato WEB
Luca Martelli, portiere classe 2005 del Forli, ha rinnovato il contratto fino al 2028. Di seguito la nota del club:
"Forlì, 26 febbraio - Il Forlì FC annuncia di aver trovato l’accordo per il prolungamento di contratto sino al 30 giugno 2028 con Luca Martelli!
Portiere classe 2005, tra i protagonisti della vittoria del campionato di Serie D 2024/25, ha deciso di proseguire la sua carriera calcistica con i colori biancorossi.
In questa stagione conta 24 presenze, impreziosite da numerose parate ed un importantissimo rigore parato alla 3ª giornata contro la Sambenedettese, valso la vittoria per 2-1.
Continua così Luca!"
Altre notizie Serie C
Salernitana, l'effetto Cosmi parte dalla playlist: "Giudico i calciatori dalla musica che ascoltano"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Un miracolo fatto e uno sfiorato. Atalanta da urlo, Juventus quasi: il calcio italiano dà un segnale dopo la delusione del doppio ko dell'Inter. Spalletti merita il rinnovo a prescindere da tutto, è la dirigenza che dovrebbe essere messa in dubbio
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
VAR e arbitri: continua la polemica. L'espulsione di Kelly fa capire che il problema non è in Italia
Serie A
Grifo: "Io all'Inter? Serve qualità per vestire la maglia nerazzurra, non so se sono interessati a me"
Serie B
Serie C
Salernitana, l'effetto Cosmi parte dalla playlist: "Giudico i calciatori dalla musica che ascoltano"
Pronostici
Calcio femminile