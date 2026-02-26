Fantacalcio, 4 nomi low-cost da schierare per la 27ª giornata
Inizia la 27ª giornata con l'anticipo venerdì alle 20:45 Parma-Cagliari
4 nomi low-cost da schierare al fantacalcio: 1 nome per reparto.
PORTA: Provedel (Torino-Lazio)
DIFESA: Gutierrez (Verona-Napoli)
CENTROCAMPO: Mandragora (Udinese-Fiorentina)
ATTACCO: Douvikas (Como-Lecce)
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
