TMW Beppe Ursino su Stroppa: "Come fa a non allenare in A? Venezia grande favorita in B"

Nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com il dirigente Beppe Ursino ha parlato anche della lotta per la promozione in Serie B, con il Venezia a guidare il campionato cadetto dopo 26 giornate.

Come vede la lotta per la promozione in Serie B?

"Un campionato equilibrato ed appassionante. Le 4-5 squadre di testa, fino al Palermo, se la giocheranno fino all'ultimo".

La favorita?

"Sicuramente il Venezia è la grande favorita. L'altro posto (per la promozione diretta) se lo giocano Frosinone, Monza e Palermo".

Stroppa lei lo conosce: è la solita garanzia?

"L'ho avuto, è bravissimo e non mi spiego il fatto che non sia ancora in Serie A. Sul campo è molto preparato. Chi lo prende in B sa che vince il campionato, non dico al 90%, ma al 70 sì".

Che opinione ha del VAR e degli errori arbitrali?

"Un discorso molto serio. Sono per il calcio di una volta. Allora c'erano sbagli, ma era sempre uno spettacolo. Ora vedo gli arbitri frenati, che aspettano qualcosa dal VAR. C'è un gol, ma bisogna aspettare, si perde entusiasmo. Serve una revisione completa a 360°, non c'è uniformità di giudizio. E non parliamo della Serie C...".

Il VAR a chiamata non è da esportare in A?

"Assolutamente no! Ma come si fa a vedere una partita durare 115 minuti? Ogni due minuti al VAR. La partita dura molto ed è piena di interruzioni".