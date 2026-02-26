Audace Cerignola, futuro in bilico per Di Toro: "Devo valutare attentamente"

Si è parlato di presente, ma anche di futuro, nel corso dell'intervista che il direttore sportivo dell'Audace Cerignola, compagine pugliese rivelazione degli ultimi due anni di Serie C per quanto riguarda il Girone C, Elio Di Toro, ha concesso ai microfoni di Antenna Sud.

In merito al suo futuro, il dirigente ha spiegato a chiare lettere:

"C’è la possibilità che il presidente possa fare un passo indietro e che altri imprenditori subentrino. Per me è un momento delicato, in cui devo valutare attentamente il futuro. Sento la responsabilità che mi ha dato la città. Non so ancora quale sarà la mia decisione. Alcune situazioni interne non mi lasciano tranquillo. Fino a qualche mese fa avevo le idee più chiare, oggi meno. Conosco bene la dirigenza del Foggia, ma devo essere onesto soprattutto con la gente che mi vuole bene a Cerignola".

Sul Girone C, poi, ha analizzato: "Le squadre che hanno investito di più stanno rispettando le aspettative e occupano le posizioni di vertice, Cosenza compreso. Subito dietro ci sono realtà consolidate come la nostra. È un campionato molto complicato: sapevamo che sarebbe stato difficile trovare continuità di risultati, perché vincere non è semplice nemmeno contro chi lotta per non retrocedere".