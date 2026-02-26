Catania, Zarbano sul vecchio logo: "Vogliamo riprenderlo, la richiesta è stata fatta"

Assieme a Vincenzo Grella, a margine della presentazione della partnership fra Catania e il gruppo Aeroitalia, ha preso la parola anche il direttore generale del club etneo, Alessandro Zarbano.

Ecco le sue parole raccolte da TuttoCalcioCatania.com in merito alla possibili acquisizione del vecchio logo societario da parte del club oggi nelle mani di Ross Pelligra.

"Riguardo l’acquisizione del vecchio logo è stata fatta già a suo tempo una richiesta in questo senso - spiega -. Stiamo aspettando che ci siano degli ulteriori passaggi e che diventi concreta l’acquisizione. È nelle mani dei professionisti che stanno seguendo la vicenda. Così come è stato per Torre del Grifo vorremo anche acquisire il logo, abbiamo fatto la domanda per questo. Nello specifico sappiamo che è stata fatta domanda ma non ci è stato chiesto di mettere cauzione e non sarebbe comunque un problema perché stiamo parlando di valori più ridotti rispetto Torre del Grifo, quindi non è questo il tema. Dobbiamo ribaltare eventualmente la domanda a qualche d’un altro e prenderemo spunto da questo. Però l’intenzione, lo ribadiamo, è di riprendere il logo".