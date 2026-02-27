27 febbraio 1996, Vieri raddoppia e spedisce l'Atalanta in finale di Coppa Italia

Il 27 febbraio del 1996, allo stadio Comunale di Bergamo, l'Atalanta ospita il Bologna per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. L'andata è finita uno a uno, con autogol di Antonio Paganin a sbloccare per i rossoblù, mentre Valentini di testa pareggiava i conti a pochi minuti dal termine. A Bergamo però la speranza è quella di tornare in finale di Coppa dopo quella di un decennio prima persa contro il Napoli campione d'Italia che aveva portato alla semifinale di Coppa delle Coppe l'anno successivo.

"È un'Atalanta pane e salame". Questo è lo striscione che compare vicino alla bandierina dell'angolo. In effetti la squadra di Mondonico non dà spettacolo, ma ha diversi giocatori di alto livello: su tutti Montero, oltre ai vari Daniele Fortunato, Tovalieri, Gallo e Sgrò. Questa volta però è un giovane di belle speranze a cambiare le carte in tavola: Christian Vieri firma una doppietta e porta i bergamaschi in finale contro la Fiorentina.

Atalanta - Bologna 2-0

Marcatori: 31’ Vieri, 90’ Vieri

ATALANTA

Ferron; Valentini, N. Boselli, Luppi (72’ Salvatori), Montero, A. Paganin; J. Herrera, D. Fortunato, Gallo (90’ Sgrò); F. Pisani (90’ Tovalieri), Vieri.

All. Emiliano Mondonico

BOLOGNA

Antonioli; Tarozzi, De Marchi, Torrisi, Paramatti, Pergolizzi (46’ Bergamo); D. Olivares (46’ Nervo), Bosi, C. Doni; Bresciani, Cornacchini (65’ Gallicchio).

All. Renzo Ulivieri