Figuraccia Fiorentina, prende 4 gol dallo Jagiellonia ma va comunque agli ottavi di Conference

Con estrema fatica la Fiorentina approda agli ottavi di finale ed elimina lo Jagiellonia ai playoff di Conference League nonostante il ko per 2-4. Partita bruttissima dei viola, che vanno avanti grazie allo 0-3 dell’andata, ma ai quali servono i tempi supplementari e le reti di Fagioli e Fabbian per evitare la clamorosa eliminazione.

Il primo tempo

Lo Jagiellonia parte molto forte e ci mette appena un tempo a riaprire il discorso qualificazione sfruttando le dormite di una Fiorentina probabilmente con la testa già al campionato e un Comuzzo sempre in difficoltà con Pululu. È proprio da una triangolazione del centravanti che nasce la rete al 23’: l’angolano è bravo a prendere la posizione sul 2005 e a servire l’ingresso di Mazurek, il quale sfrutta una dormita di Mandragora, si presenta davanti a Lezzerini e non fallisce il più facile dei tap-in. Sul finire di primo tempo arriva la doccia freddissima per i viola, ancora puniti da Mazurek che raccoglie un pallone vagante in area, calcia a giro ed è anche fortunato a trovare la deviazione di Comuzzo che manda completamente fuori giri Lezzerini per lo 0-2.

Il secondo tempo

La ripresa si apre come peggio non poteva per la Fiorentina: dopo quattro minuti Pozo parte sulla destra e serve al centro Pululu, ancora in vantaggio nel duello con Comuzzo. L’angolano è bravissimo nel difendere spalle alla porta, a vedere sulla destra il movimento avventato di Dodo e a servire a rimorchio ancora Mazurek, che completa la sua notte magica con la tripletta che riapre la qualificazione. Sullo 0-3 Vanoli è costretto a mettere mano ai ‘titolari’ e getta nella mischia Fagioli e Solomon. Con l’ingresso del regista ex Juve i viola tornano a gestire meglio la palla, senza però sfondare una solidissima linea polacca.

I tempi supplementari

Dopo un tempo in cui succede poco e nulla, nella ripresa la Fiorentina trova il tanto agognato gol con Fagioli e poco dopo la rete del raddoppio con la zampata di Fabbian su tiro a botta sicura di Kean. I viola non di possono rilassare però neanche negli ultimi 5 minuti perché Imaz trova il gol del 2-4 su gentile concessione di De Gea, autore di una papera che tiene con il fiato sospeso tutto il franchi per i tre minuti addizionali prima che l’arbitro decreti la fine del match.

