Quattro azzurre negli States, il ct Soncin: "Si sono aperti nuovi orizzonti di mercato"

Il commissario tecnico dell'Italia Femminile ha parlato all'inizio del raduno a Coverciano in vista delle sfide con Svezia e Danimarca

Con Cristiana Girelli saranno quattro le calciatrici della Nazionale femminile a disputare il massimo campionato statunitense, la NWSL, che prenderà il via a metà marzo. La numero 10 andrà infatti a rinforzare il Bay FC raggiungendo così Sofia Cantore e Lucia Di Guglielmo che giocano nel Washington Spirit e Lisa Boattin in forza all’Houston Dash. Nel corso della conferenza stampa odierna il ct dell’Italia Andrea Soncin ha parlato con un pizzico d’orgoglio di questa colonia azzurra nel miglior campionato del mondo e di come sia cambiato il modo di vedere le nostre calciatrici all’estero: "Sicuramente è segno e sintomo di quanto il campionato e le calciatrici italiane sono attenzionate con occhi diversi dal passato. Le ragazze sanno che tutto questo passa dalle prestazioni con i club e la Nazionale. Questo permette loro di aprire gli orizzonti del mercato, è motivo d'orgoglio per noi e per il lavoro dei club. - prosegue Soncin - Ci sono campionato più appetibili dei nostri? Può essere, ma sono arrivate in Italia tante giocatrici protagoniste all'ultimo Europeo. Tutto questo richiede tempo, visione, progettazione e noi siamo all'interno di questo percorso cercando di alzare le prestazioni".

Come si gestisce il lavoro con tante ragazze all'estero?

"Per noi è positivo perché è le ragazze possono ritrovarsi all'interno di un gruppo in cui stanno bene e sono felici di stare, questo vale sia per le ragazze che giocano all'estero sia per quelle in Italia. Poi cambia ovviamente qualcosa perché aumentano le difficoltà per noi dello staff anche se abbiamo trovato la massima collaborazione con i club esteri e ci sarà modo di andarle a trovare nei loro campionato. Abbiamo trovato quelle sinergie fondamentali per mettere le ragazze al centro".

Le ragazze che giocano negli USA sono ferme da qualche tempo. Come andranno gestite?

"Sofia, Lucia e Lisa sono tre situazioni molto differenti. Le prime due nell'anno solare 2025 hanno giocato tantissime partite e probabilmente per loro un momento di stacco è stato quasi salutare, le abbiamo seguite per tutto il periodo invernale e siamo consapevoli del loro stato di forma e sono pronte a darci una mano. Lisa ha avuto un percorso diverso, ha raccolto pochi minuti nella prima parte dell'esperienza statunitense. Ma sono tre elementi fondamentali per il nostro gruppo e le abbiamo volute fortemente, ora starà a loro dimostrare il livello che hanno mantenuto".