Serie B, 27ª giornata: Sampdoria-Bari visibile in modalità free su DAZN
DAZN, piattaforma detentrice dei diritto di trasmissione del campionato di Serie B, ha comunicato, come accade di consueto, quale dei match del weekend sarà visibile gratuitamente.
Si tratta di Sampdoria-Bari, match di domenica valido per il ventiseiesimo turno del torneo cadetto, in programma domani sera alle ore 20:30.
SERIE B, 27ª GIORNATA
Venerdì 27 febbraio
Ore 19:00 - Monza – Virtus Entella
Ore 21:00 - Sampdoria – Bari
Sabato 28 febbraio
Ore 15:00 - Empoli – Cesena
Ore 15:00 - Modena – Padova
Ore 15:00 - Sudtirol - Venezia
Ore 17:15 - Spezia – Reggiana
Ore 19:30 - Avellino – Juve Stabia
Domenica 1° marzo
Ore 15:00 - Catanzaro - Frosinone
Ore 15:00 - Pescara – Palermo
Ore 17:15 - Mantova – Carrarese
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 56
Monza 54
Frosinone 53
Palermo 51
Catanzaro 44
Modena 43
Juve Stabia 38
Cesena 37
Südtirol 33
Carrarese 30
Empoli 30
Padova 30
Avellino 29
Sampdoria 29
Reggiana 26
Mantova 26
Spezia 25
Virtus Entella 25
Bari 22
Pescara 18
