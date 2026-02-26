Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Lerda: "Vicenza praticamente in B con merito. Il Crotone può fare qualche punto in più"

Lerda: "Vicenza praticamente in B con merito. Il Crotone può fare qualche punto in più"TUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
Oggi alle 18:45Serie C
Claudia Marrone
A Tutta C
Ascolta il podcast
TMW Radio / A Tutta C
00:00
/
00:00

Nel corso della diretta pomeridiana di A Tutta C, il format di TMW Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, è intervenuto Franco Lerda che, rispondendo a precisa domanda, ha detto la sua sulla Salernitana: "Come succede alle squadre che retrocedono, e qui si parla di doppia retrocessione, anche la Salernitana sta incontrando difficoltà maggiori perché comunque la piazza - giustamente - ha delle pretese, l'ambiente è molto passionale, ma il campionato di Serie C nel girone sud è molto complesso e difficile, ogni partita riserva delle sorprese, anche quelle che apparentemente possono essere squadre alla portata sono squadre ostiche, difficili, organizzate. L'ambiente esterno crea pressione, e la Salernitana ha dovuto combattere anche con le difficoltà oggettive che un ambiente manifesta post retrocessione. I granata si trovano adesso in una posizione di classifica dove obiettivamente diventa, non dico impossibile ma quasi, raggiungere il primo posto, però deve difendere la terza posizione perché comunque dà l'opportunità di partire nei playoff con una griglia più importante".

La sensazione è che quella di domenica contro il Catania sia un po' una sfida da ultima spiaggia per i granata. Se dovessero battere gli etnei potrebbero magari anche cullare ancora il sogno secondo posto, ma è chiaro che in caso di sconfitta dovrebbe appunto difendere solo ed esclusivamente il terzo.
"Assolutamente sì. È chiaro che le motivazioni importanti le ha anche il Catania, perché ambisce ancora ad agganciare il Benevento in vetta, e adesso deve giocare a Salerno, poi appunto a Benevento: sarà un match molto importante per entrambi sicuramente quello di domenica".

Ma chi vede favorito tra Benevento e Catania?
"Il Benevento in questo momento è davanti di 5 punti, che non sono pochi in considerazione del fatto che il Catania deve ancora andare a giocare a Benevento. Certo, è possibile raggiungere la vetta per i rossazzurri, siamo alla 28ª giornata e ci8 sono ancora degli scontri diretti, ma chiaramente il Catania, per ambire ad arrivare al primo posto, deve fare un filotto o quasi da qui alla fine, compreso quello di Benevento, perché altrimenti diventa quasi impossibile".

Guardiamo invece al Crotone, che è apparso dai due volti. Laa squadra sta tentando la risalita in Serie B ma incappa sempre in qualcosa che non le permette di arrivare fino in fondo. Penso all'anno dove trovò davanti un Catanzaro inarrestabile e in quei casi lì è anche un po' sfortuna, ma quest'anno c'è stato qualche errore di troppo...
"L'anno che menzionavi, era quello che mi vide in panchina, e, come hai detto, oltre a tantissime componenti, ci vuole anche, come in tutte le cose, un pizzico di fortuna. Quell'anno il Catanzaro fece il record assoluto dei punti in Serie C, e quando incontri squadre come quella che fanno delle eccezioni devi solo alzare le mani. Poi ho seguito ancora il Crotone, è una piazza che mi è rimasta dentro. Sono cambiati anche un po' gli obiettivi, perché l'ultimo anno specialmente la società ha investito di meno, ma non credo proprio che i playoff siano in discussione, anche se qualche punto in più può farlo".

A proposito di squadre che stanno facendo qualcosa di straordinario, c'è nel Girone A un'altra delle compagini che lei ben conosce, il Vicenza.
"Per raggiungere la B, al Vicenza manca solo la matematica, ma è una squadra che ha saputo reagire subito anche alla sconfitta. Ha più di un piede in Serie B ed è tutto meritato: un ambiente importante, una società molto forte, un posto dove si può fare calcio a grandi livelli perché la città ti segue con grande passione, senza però quella pressione che trovi magari in piazze del sud. La società ha lavorato bene, Gallo si è confermato un ottimo allenatore, il gruppo importante e quindi credo che non ci siano problemi a portare la barca in porto".

A differenza di quel Catanzaro che vi vide come veri rivali, però, il Vicenza non ha avuto forse quel vero rivale. IL Lecco è stata un po' l'outsider, ora occhio anche al Trento, Union Brescia e Cittadella hanno pagato un avvio di stagione non proprio al top.
"Soprattutto il Cittadella ha avuto un inizio difficoltoso, poi ha avuto una serie di vittorie e adesso sembra che abbia trovato la retta via. Lo stesso Brescia ha fatto qualcosa in meno, ma ripeto che il Vicenza è obiettivamente forte. Quando hai quei ritmi lì diventa difficile per tutte le squadre inseguitrici perché alla fine quelli che sono dietro pagano anche un aspetto nervoso".

Nel Girone B c'è il trittico in vetta Arezzo, Ravenna e Ascoli, con i bianconeri che hanno riparto i giochi. Domenica il big match Arezzo-Ravenna: in caso di vittoria i toscani potrebbero dare un'impronta definitiva a questo raggruppamento?
"Penso di sì. L'Arezzo è un'altra società che da anni lavora in un certo modo, ha mantenuto lo stesso allenatore già l'anno scorso, quindi ha seminato bene, ha lavorato bene e ha dato continuità. Non ha mai avuto cali importanti durante la stagione e quando ci sono stati ha saputo gestire bene questi momenti, poi l'organico è importante, e anche questo fa la differenza".

Articoli correlati
Lerda: “Il Vicenza fa paura. In Serie C pesano più le pressioni esterne che il campo”... Lerda: “Il Vicenza fa paura. In Serie C pesano più le pressioni esterne che il campo”
Lerda: "Quali le promosse in A? È presto. Il Frosinone però non è più una sorpresa"... Lerda: "Quali le promosse in A? È presto. Il Frosinone però non è più una sorpresa"
...con Franco Lerda ...con Franco Lerda
Altre notizie Serie C
Lerda: "Vicenza praticamente in B con merito. Il Crotone può fare qualche punto in... TMW RadioLerda: "Vicenza praticamente in B con merito. Il Crotone può fare qualche punto in più"
Catania, Zarbano sul vecchio logo: "Vogliamo riprenderlo, la richiesta è stata fatta"... Catania, Zarbano sul vecchio logo: "Vogliamo riprenderlo, la richiesta è stata fatta"
Audace Cerignola, futuro in bilico per Di Toro: "Devo valutare attentamente" Audace Cerignola, futuro in bilico per Di Toro: "Devo valutare attentamente"
Salernitana, l'effetto Cosmi parte dalla playlist: "Giudico i calciatori dalla musica... Salernitana, l'effetto Cosmi parte dalla playlist: "Giudico i calciatori dalla musica che ascoltano"
Sei punti di penalità al Siracusa: aretusei ora ultimi in classifica nel Girone C... Sei punti di penalità al Siracusa: aretusei ora ultimi in classifica nel Girone C di Serie C
Salernitana, Pagano difende Iervolino: “Ha investito più di tutti. Rosa da Serie... Salernitana, Pagano difende Iervolino: “Ha investito più di tutti. Rosa da Serie B”
Salernitana, Faggiano a ruota libera: "Basta cinema sulla società. Io non sono un... Salernitana, Faggiano a ruota libera: "Basta cinema sulla società. Io non sono un mercenario"
Serse Cosmi si presenta alla Salernitana: “Voglio dedizione. Sono carico e pronto... Serse Cosmi si presenta alla Salernitana: “Voglio dedizione. Sono carico e pronto alla sfida”
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Un miracolo fatto e uno sfiorato. Atalanta da urlo, Juventus quasi: il calcio italiano dà un segnale dopo la delusione del doppio ko dell'Inter. Spalletti merita il rinnovo a prescindere da tutto, è la dirigenza che dovrebbe essere messa in dubbio
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Di Canio: "La Juve ha emozionato, ma non dimentichiamo cosa è successo settimana scorsa"
3 Marchisio: "Le lacrime di Thuram dicono molto. Alla Juventus sta mancando tanto l'attacco"
4 Osimhen segna alla Juventus ma non esulta: "Non c'era bisogno, voglio bene a Spalletti"
5 Del Piero: "La Juventus è arrivata ad un interno sinistro di distanza da un'impresa epica"
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Ausilio: "Inter mai stata vicina a Fabregas. Solo prima che lasciasse il Barça per l'Arsenal"
Immagine top news n.1 Juventus, Comolli: "Kelly non era mai da rosso. Mi farà male per molti, molti anni"
Immagine top news n.2 La RAI trasmetterà 35 partite dei Mondiali 2026 in chiaro: il comunicato
Immagine top news n.3 Juve-Galatasaray, espulsione Kelly. La UEFA: "Messa a repentaglio l'incolumità dell'avversario"
Immagine top news n.4 VAR e arbitri: continua la polemica. L'espulsione di Kelly fa capire che il problema non è in Italia
Immagine top news n.5 Juventus scatenata sui rinnovi: la prossima settimana l'annuncio di McKennie
Immagine top news n.6 Rigore Atalanta, il Borussia non ci sta: "Bensebaini non aveva intenzione di colpire Krstovic"
Immagine top news n.7 La partita di ieri ha definitivamente sciolto le riserve sul futuro di Luciano Spalletti
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano È ufficiale: l'Atalanta ha trovato l'erede perfetto di Gasperini Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il tracollo Champions mette in discussione il futuro di Chivu all'Inter?
Immagine news podcast n.2 Quando rischiare troppo sul mercato non paga. La lezione del Pisa
Immagine news podcast n.3 Rivoluzione Torino: come possono cambiare i granata con Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.4 Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lerda: "Vicenza praticamente in B con merito. Il Crotone può fare qualche punto in più"
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve-Spalletti, comunque avanti insieme? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Brambati: "Juve, Spalletti sta facendo i miracoli. Se lo mandi via..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Ausilio: "Chivu era l'idea principale dopo Inzaghi. Si è parlato troppo dell'Inter post 5-0"
Immagine news Serie A n.2 Juventus, Conceicao: "Fa male, ma ieri abbiamo dato tutto rispettando questa maglia"
Immagine news Serie A n.3 Roma, c'è l'ok della giunta allo stadio di Pietralata. Gualtieri: "Un giorno importante per la città"
Immagine news Serie A n.4 La Fiorentina dorme e lo Jagiellonia riapre la qualificazione: è 0-2 al termine del primo tempo
Immagine news Serie A n.5 Juventus, Kalulu: "Nonostante l’eliminazione sono davvero orgoglioso della squadra"
Immagine news Serie A n.6 Mkhitaryan: "Chivu ci ha dato una cosa che Inzaghi non poteva darci. Bodo? Grande frustrazione"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, Segre: "Promozione in Serie A? Siamo concentrati solo sul Pescara"
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria-Bari e Catanzaro-Frosinone: tutti i convocati per la 27ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.3 L'orgoglio chiavarese. La Virtus Entella premia con una maglia Gianna Capaldi Pratesi
Immagine news Serie B n.4 Beppe Ursino su Stroppa: "Come fa a non allenare in A? Venezia grande favorita in B"
Immagine news Serie B n.5 Serie B, 27ª giornata: Sampdoria-Bari visibile in modalità free su DAZN
Immagine news Serie B n.6 Samp, Gregucci sfida il Bari: "Partita della vita. Esposito? Vedremo se prenderci il rischio"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Lerda: "Vicenza praticamente in B con merito. Il Crotone può fare qualche punto in più"
Immagine news Serie C n.2 Catania, Zarbano sul vecchio logo: "Vogliamo riprenderlo, la richiesta è stata fatta"
Immagine news Serie C n.3 Audace Cerignola, futuro in bilico per Di Toro: "Devo valutare attentamente"
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, l'effetto Cosmi parte dalla playlist: "Giudico i calciatori dalla musica che ascoltano"
Immagine news Serie C n.5 Sei punti di penalità al Siracusa: aretusei ora ultimi in classifica nel Girone C di Serie C
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, Pagano difende Iervolino: “Ha investito più di tutti. Rosa da Serie B”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Brann, rossoblù a un passo dalla storia
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Juventus Galatasaray
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Galatasaray, serve un miracolo allo Stadium
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Scandalo in Austria: ex arbitro filma le calciatrici nello spogliatoio e in doccia
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile, Giuliani: "Qualificazioni Mondiali, girone difficile ma siamo pronte"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile, Greggi: "Felice di ritrovare il gruppo. Svezia e Danimarca test fondamentali"
Immagine news Calcio femminile n.4 Lehmann racconta l'odio social: "Mi sentivo giudicata. Non uscivo più e dormivo tutto il giorno"
Immagine news Calcio femminile n.5 Quattro azzurre negli States, il ct Soncin: "Si sono aperti nuovi orizzonti di mercato"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia, Soncin: "Vogliamo qualificarci al Mondiale. All'estero ora ci guardano con occhi diversi"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…