L'orgoglio chiavarese. La Virtus Entella premia con una maglia Gianna Capaldi Pratesi

Si è aperta martedì sera la 76ª edizione del Festival di Sanremo, e tra le ospiti dell'Ariston c'era Gianna Capaldi Pratesi, un nome forse sconosciuto ai più fino a un paio di giorni fa ma ora noto a tutti. Nata a Chiavari nel 1920, la sig.ra Gianna è stata tra le prime donne italiane a esercitare il diritto di voto, esattamente ottant’anni fa, quando ci fu il referendum che chiamò la nazione a scegliere tra monarchia e repubblica e quando si aprirono per la prima volta nella storia le urne anche alle donne.

"Repubblica! Tutti in famiglia!", risponde la sig.ra Capaldi Pratesi quando Carlo Conti le chiede cosa votò quel 2 giugno 1946.

E quest'oggi, il club di Chiavari, la Virtus Entella, ha deciso di omaggiare Gianna Capaldi Pratesi con una maglia del club. Scatto immortalato sui social dei Diavoli Neri.