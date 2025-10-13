Deiola-Cagliari amore rossoblù. L'Unione Sarda: "Quella maglia sul cuore"
"Deiola, quella maglia sul cuore" scrive L'Unione Sarda in prima pagina con l'intervista al centrocampista sardo. "Ogni volta è un'emozione nuova, giocare nel Cagliari era il mio sogno e l'ho realizzato".
Deiola a tutto campo, nella settimana che precede la sfida col Bologna: "Le critiche sui social? Un tempo mi ferivano, adesso non do alcun peso, non leggo nulla. I consigli ai più giovani, il tempo libero in casa, Pisacane: L'uomo giusto per questo bellissimo gruppo" alcune delle sue dichiarazioni.
