Il Cagliari raddoppia subito con Palestra: la Fiorentina è sotto 0-2 al 47'
Ci mette meno di due minuti il Cagliari a raddoppiare grazie ad un altro contropiede in cui Sebastiano Esposito serve in corsa Palestra che batte De Gea con un bel diagonale.
