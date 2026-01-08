Il Cagliari riapre la partita, Adopo batte Audero con un preciso rasoterra: 2-1 con la Cremonese
Il Cagliari riapre i giochi, a segno Adopo! Il centrocampista dei sardi raccoglie la sponda di Borrelli al limite dell’area e, con un rasoterra preciso, supera Audero riaprendo la partita.
