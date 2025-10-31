Il capocannoniere della Serie A che non ti aspetti. Calhanoglu al centro dell'Inter

Dopo un'estate turbolenta, dopo mesi da prima pagina, Hakan Calhanoglu è tornato dove gli spetta e dove merita. Sui grandi titoli perché è per medie voto il miglior calciatore della Serie A 2025/2026. Poc'altro da aggiungere: con 5 reti è pure capocannoniere del campionato in coabitazione con Riccardo Orsolini e basta questo per spiegare come il regista turco non abbia mai tolto il piede dall'acceleratore, come non abbia mai mollato, come non si sia mai fatto distrarre da accuse, polemiche e dita puntate.

Calhanoglu non hai mai chiesto di lasciare l'Inter. Calhanoglu non ha mai cercato una via di fuga. Calhanoglu è stato chiesto, richiesto e desiderato dalla squadra a cui è fortemente legato, il Galatasaray, ma non ha mai guardato con affetto e amore le valigie pensando a un trasloco. Ha voluto fare il punto sulla direzione del progetto nerazzurro, che aveva perso il suo timoniere, Simone Inzaghi, ma l'unità dello spogliatoio e del gruppo non è mai stata intaccata. Le parole di Lautaro Martinez sono state una ferita che la maturità del turco e la volontà e lo spirito dell'argentino hanno poi di lì a poco ricucito.

Il resto è storia recente. Nelle medie voto di Tuttomercatoweb.com, Calha è tra i migliori in assoluto. Primeggia insieme a Christian Pulisic su Fantacalcio.it, su Fantagazzetta è il miglior centrocampista del campionato. Un capocannoniere che certo non t'aspetti, anche perché il gioco di Chivu avrebbe dovuto prevedere i due mediani. Invece, forte della voglia e delle qualità del turco, ha preferito non rivoluzionare tutto. Una scelta saggia. Che lo ha premiato.